WTA Indian Wells: Kerber sendet Botschaft an Tochter

Angelique Kerber startete stark in das WTA-1000-Turnier in Indian Wells und gewan ihr Auftaktspiel in zwei Sätzen. Nach dem gewonnen Match sendete Kerber eine emotionale Botschaft an ihre Tochter.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 07.03.2024, 13:31 Uhr

© Getty Images

Im dritten Anlauf hat die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber den ersten Erfolg bei einem Einzel-Turnier nach ihrer Baby-Pause gefeiert. Nach dem erlösenden Erstrunden-Erfolg spricht Kerber noch auf dem Platz kurz über ihre Tochter Liana:" Es ist verrückt, wie schnell ein Jahr vergangen ist." Auf die Frage, welche Botschaft Kerber ihrer Tochter gerne mitgeben würde, antwortete die Kielerin: "Die Botschaft für sie wäre: Folge deinem Herzen, genieße, was du liebst, und träume von Großem."

Als nächstes trifft die Deutsche auf die an 10 gesetzte Jelena Ostapenko. Von den bisher drei Begegnungen der beiden Spielerinnen konnte Kerber zwei Matches für sich entscheiden.

