WTA Indian Wells: Swiatek, Andreeva oder Keys - welche Serie hält?

Mirra Andreeva und Madison Keys könnten sich im Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells begegnen. Beide befinden sich auf einer längeren Siegesstrecke. Was lokal betrachtet aber auch für Iga Swiatek gilt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.03.2025, 12:01 Uhr

© Getty Images Iga Świątek und Mirra Andreeva zuletzt in Dubai

Es ist natürlich gut möglich, dass schon heute Nacht Aryna Sabalenka und Iga Swiatek dafür sorgen, dass die Siegesserien von Madison Keys und Mirra Andreeva zu ihrem Ende kommen. Geht es nach der Weltrangliste, dann wäre ein Endspiel der beiden Führenden in den WTA-Charts in Indian Wells nur allzu nachvollziehbar. Zumal Świątek ja im vergangenen Jahr im Tennis Paradise gewonnen hat - und bislang gespielt hat, als würde sich ihr Preisgeld verdoppeln, wenn sie ihren Gegnerinnen nicht mehr als maximal drei Spiele pro Satz zugesteht.

Und die Siegesserie von Swiatek in Indian Wells kann sich ja auch sehen lassen: Das 6:3 und 6.3 gegen Olympiasiegerin Qinwen Zheng war der zehnte Match-Erfolg in Folge in der kalifornischen Wüste.

Geht es aber nur nach der jüngeren Vergangenheit, dann sind Mirra Andreeva und Madison Keys die Spielerinnen mit der heißesten Hand. Keys hat zu Beginn des Jahres ja den Titel in Adelaide geholt, danach bei den Australian Open triumphiert. Und ist aus der längeren Pause danach ziemlich gut wieder zurückgekommen. Gegen Elise Mertens hatte sich die 30-jährige US-Amerikanerin noch gequält, das 6:1 und 6:1 gegen Belinda Bencic war dann aber ein klares Signal an die Konkurrenz. Und der 16. Matchsieg in Serie für Madison Keys.

Andreeva schlägt Swiatek in Dubai

Ganz so weit ist Mirra Andreeva noch nicht. Aber der letztlich ungefährdete Sieg gegen Elina Svitolina im Viertelfinal von Indian Wells war nun auch schon der zehnte in Serie. Einen davon gab es auch gegen Swiatek, nämlich im Viertelfinale von Dubai, wo Andreeva später den Titel holen konnte. Mit Siegen gegen Elena Rybakina und Clara Tauson, die die Russin auch in Indian Wells verabschiedet hat.

So gesehen fliegt Branchenprima Sabalenka fast ein bisschen unter dem Radar. Bislang konnte die Belarussin von einem sehr freundlichen Draw profitieren. Gegen Madison Keys wartet nun der erste große Test in Indian Wells. Und mit der offenen Rechnung des verlorenen Endspiels von Melbourne wird Aryna Sabalenka sicherlich alles daran setzen, nicht das 17. „Opfer“ am Stück von Keys zu werden.

