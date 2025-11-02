WTA Jiujiang: Lilli Tagger verliert Endspiel gegen Anna Blinkova

Lilli Tagger hat das Endspiel des WTA-Tour-250-Turniers in Jiujiang gegen Anna Blinkova mit 3:6 und 3:6 verloren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.11.2025, 10:44 Uhr

© GEPA Pictures Lilli Tagger hat in Jiujiang eine herausragende Woche gespielt

Hier das Finale zum Nachlesen im Liveticker.

Das Match begann aus Sicht von Lilli Tagger nervös, Anna Blinkova spielte ihre Routine aus, holte sich gleich ein Break. Was kein Alleinstellungsmerkmal blieb: Die ersten vier Spiele gingen jeweils an die Rückschlägerinnen. Dann ging die Österreicherin nach einem Marathongame mit 3:2 in Führung, Blinkova gewann die beiden folgenden Spiele. Und bestätigte bei 4:3 erstmals ein Break. Und holte sich nach etwas mehr als 50 Minuten Spielzeit den ersten Satz.

Auf dem Weg ins Endspiel hatte Lilli Tagger ja vor allem im Halbfinale gegen Viktorija Golubic groß aufgespielt - und drei laufenden Matchbälle abgewehrt. Auch die souveränen Erfolge gegen Tamara Korpatsch und Elisabetta Cocciaretto konnten sich sehen lassen.

Im zweiten Satz wurden die Aufschlagspiele dann souveräner geführt, bis zum 4:3 für Blinkova gab es keine Breaks. Dann konnte Lilli Tagger ein 40:0 nicht nutzen, Blinkova dagegen gong mit dem ersten Breakball vorentscheidend in Führung. Und diese ließ sie sich nicht mehr nehmen.

