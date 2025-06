WTA London: Tatjana Maria wirft ehemalige Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina im Viertelfinale raus

Tatjana Maria ist beim WTA-500-Event im Londoner Queen's Club durch einen sensationellen Erfolg über Elena Rybakina ins Halbfinale eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.06.2025, 17:24 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria steht im Halbfinale

Was für ein Erfolg für Tatjana Maria! Die deutsche Qualifikantin hat beim WTA-500-Turnier im Londoner Queen's Club das Semifinale erreicht. Die 37-Jährige setzte sich am Freitag im Viertelfinale gegen Elena Rybakina, die 2022 in Wimbledon triumphiert hatte, mit 6:4 und 7:6 (4) durch.

Mit ihrem variantenreichen Spiel zog Maria, die im Achtelfinale gegen die an Position sechs gesetzte Karolina Muchova gewonnen hatte, der Kasachin immer wieder den Nerv. Nach 1:45 Stunden Spielzeit verwandelte sie ihren ersten Matchball zum völlig überraschenden Zweisatzsieg.

Im Halbfinale trifft Maria auf Australian-Open-Siegerin Madison Keys, die ihre Viertelfinalpartie gegen Diana Shnaider mit 2:6, 6:3 und 6:4 gewann. Gegen die US-Amerikanerin liegt die Deutsche im Head to Head mit 0:3 zurück.

