WTA London: Viertelfinale! Tatjana Maria ringt Karolina Muchova nieder

Sensationeller Sieg für Tatjana Maria im Londoner Queen’s Club! Im Achtelfinale des WTA 500er-Turniers siegte die 37-Jährige gegen Karolina Muchova 6:7(3), 7:5, 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.06.2025, 20:23 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria setzt ihre Siegesserie beim WTA-Turnier im Queen's Club fort.

Nach 2:34 Stunden auf dem Court beendete Tatjana Maria am Mittwochnachmittag eine sensationelle Aufholjagd. Nach überstandener Qualifikation und dem Erstrundenerfolg gegen Leylah Fernandez rang die DTB-Spielerin auch Karolina Muchova nieder.

Nachdem die Tschechin den ersten Satz noch knapp im Tiebreak für sich entscheiden konnte, gelang Maria nach einem weiteren engen Durchgang mit dem entscheidenden Break der Satzausgleich. Im dritten Satz spielte die ehemalige Wimbledon-Halbfinalistin dann ihre ganze Rasenerfahrung aus und nahm der 14. der Weltrangliste gleich dreifach das Aufschlagspiel ab.

Keys und Anisimova siegen ohne Satzverlust

Beatriz Haddad Maia scheiterte ebenfalls in drei Sätzen an Emma Navarro. Die US-Amerikanerin siegte 1:6, 7:6(4), 6:3. Weniger Mühe hatte Amanda Anisimova gegen Sonay Kartal, die sich 1:6, 3:6 geschlagen geben musste. Beide Spielerinnen aus den Vereinigten Staaten treffen nun am Freitag aufeinander.

Auch Madison Keys folgte am Abend als dritte US-Spielerin in das Viertelfinale. Gegen Anastasiia Zakharova siegte die Weltranglistenachte 6:3, 6:2 und spielt am Freitag entweder gegen Katie Boulter oder Diana Shnaider.

