WTA Rom: Iga Swiatek - "Im Tennis hat man viele Chancen"

Nächster Anlauf in Rom: Iga Swiatek will in Italiens Hauptstadt nach einem enttäuschenden Saisonstart endlich die Trendwende herbeiführen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.05.2026, 22:25 Uhr

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© Getty Images Iga Swiatek hofft in Rom auf Besserung

Ihre Formkrise konnte Iga Swiatek auch beim WTA-1000-Event in Madrid nicht stoppen. Die sechsfache Grand-Slam-Siegerin musste in der dritten Runde krankheitsbedingt aufgeben und wartet dementsprechend weiterhin auf ihren ersten Titel im Kalenderjahr 2026. “Am Tag vor dem Spiel war ich völlig neben der Spur”, blickte Swiatek in Rom auf das Turnier in Spaniens Hauptstadt zurück. "Und auch an dem Tag, an dem ich gespielt habe, ging es mir nicht gut. Ich hatte einfach überhaupt keine Energie.“

Die Magen-Darm-Probleme, mit denen in Madrid nicht nur Swiatek zu kämpfen hatte, gehören mittlerweile der Vergangenheit an. “Nach zwei Tagen ging es mir schon wieder gut”, erklärte die Polin. Seit ihrer Ankunft in Rom fühlt sich Swiatek wieder bei 100 Prozent: “Ich konnte hier von Anfang an voll trainieren.”

Swiatek fühlte sich in Madrid “wirklich gut”

Dementsprechend glaubt Swiatek wenige Wochen vor ihrem Lieblingsturnier in Roland-Garros an die Trendwende nach einer bislang schwachen Saison. "In Madrid habe ich mich mit meinem Spiel wirklich gut gefühlt”, meinte die Weltranglistenvierte, die seit wenigen Wochen mit Francisco Roig zusammenarbeitet.

Positiv sei, dass sie nach der Enttäuschung in der Caja Magica schnell wieder beim Turnier aufschlagen könne. “Im Tennis hat man viele Chancen”, sagte Swiatek. “Wir können uns auch schnell wieder auf andere Ziele konzentrieren.”

In Rom eröffnet Swiatek nach einem Freilos zu Beginn gegen die US-Amerikanerin Catherine McNally. Im Foro Italico gewann die 24-Jährige bereits dreimal den Titel.

Hier das Einzel-Tableau in Rom