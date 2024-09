WTA: Maria Sharapova begrüßt Coco Gauffs erneuten Trainerwechsel

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Maria Sharapova sieht Coco Gauffs Trennung von Coach Brad Gilbert als positiven Prozess.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 24.09.2024, 22:35 Uhr

Dass sich Coco Gauff von Trainer Brad Gilbert getrennt hat, durften wir bereits letzte Woche vermelden. Interimistisch hat sich Team-Mitglied Jean-Christophe Faurel ein Ticket in der Trainerbox gesichert. Wann und wie die Entscheidung für den neuen Coach fallen wird, bleibt noch abzuwarten. Doch Ex-Nummer-eins Maria Sharapova sieht angesichts des Trainerverschleißes der US-Amerikanerin keinen Grund zur Sorge.

So meint die gebürtige Russin, dass eine gute Beziehung zum Trainer unerlässlich ist, aber es gilt noch einiges mehr zu beachten, wenn man sich richtig weiterentwickeln möchte. “Was man zu einem bestimmten Zeitpunkt seiner Karriere braucht, ist nicht das, was man eventuell später in seiner Karriere braucht.” Sie selbst habe immer großes Glück mit ihrem Teammitgliedern gehabt: “Ich stehe allen meinen Trainern immer noch sehr nahe. Sie sind die wichtigsten Mitglieder des Teams und haben enormes Gewicht.”

Weiters schwärmte sie gegenüber der US Weekly von der Klarheit, die Gauff bereits in so jungen Jahren zur Schau stellt: “Ich denke, Coco hat einen erstaunlichen Kopf auf ihren Schultern und weiß, dass es im Laufe der Jahre weitere Veränderungen in ihrem Team geben wird.” Es brauche Zeit, um Vertrauen aufzubauen, zu lernen und Ratschläge anzunehmen."

Aktuell ist die Weltranglisten-Sechste beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking engagiert und trifft dort nach einem Freilos in der ersten Runde auf die Siegerin der Begegnung zwischen Clara Burel (Frankreich) und Caroline Dolehide (USA).

