WTA: Maria Sharapova schockiert über Besaitungspreise

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Maria Sharapova hat nach langer Zeit wieder zum Schläger gegriffen - mit den üblichen Problemchen nach langer Pause. Und einer altbekannten Erkenntnis.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.10.2025, 15:43 Uhr

© Getty Images Maria Sharapova

Wer von uns kennt's nicht? Seinen gesamten Kram an Tennissachen wieder beisammen zu bekommen, wenn man mal länger pausiert hat. Oder umgekehrt: in seiner Tennistasche lange vermisste Gegenstände zu finden. Neben diversem unnötigen Material. (Es ist ein fantastisches Gefühl, die Tennistasche mal neu zu sortieren!)

Maria Sharapova, fünffache Majorsiegerin ehemalige Nummer 1 der Welt, hatte ihre Karriere in 2020 wegen anhaltender Verletzungsprobleme beendet. Ende August diesen Jahres war sie in die Tennis Hall of Fame aufgenommen worden.

Nun also schlug sie mal wieder ein paar Bälle, nach mehr als zwei Jahren, wie sie in einer Insta-Story erklärte. Mit den üblichen Problemen: Sie fand ihre Schuhe nicht. Und musste ihren Schläger neu bespannen lassen - zum Schockpreis von 78 US-Dollar. “Ist das mittlerweile normal?”, wunderte sie sich. (Sollte es aber mit einem Karriere-Preisgeld von knapp 40 Millionen US-Dollar und einem Vielfachen an Werbeeinnahmen verkraften können.)

Maria Sharapova: Ziemlich gute Tennisspielerin

Immerhin gab's ein Lob vom Tennisshop: Wenn sie ihre Saiten mit einer Härte von 61/59 lb (27,5/26,5 kg) aufziehen lasse, müsse sie eine recht gute Spielerin sein. “Ich nehme das als Kompliment”, so Sharapovas Reaktion - wobei man die Frage aufwerfen sollte, ob sie ihren Schläger unter falschem Namen abgegeben oder der Inhaber des Shops die letzten 20 Jahre hinterm Mond gelebt hat.

Sharapovas Fazit indes nach der Zeit auf dem Court: “Die besten 30 Minuten des Tages. Kein Handy. Keine Ablenkung. Nur man selbst und der Ball.”

Die Schönheit des Tennis auf den Punkt gebracht.