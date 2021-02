WTA Melbourne: Angelique Kerber mit Auftaktsieg beim "Quarantäne"-Turnier

Angelique Kerber hat beim "Quarantäne"-Turnier in Melbourne, der "Grampians Trophy", ihre Auftaktaufgabe in drei Sätzen gelöst.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.02.2021, 10:13 Uhr

Die Kielerin siegte mit 6:3, 4:6 und 6:3 gegen Katerina Siniakova und steht damit im Achtelfinale des Turniers, das eigens für die Spielerinnen ins Leben gerufen wurde, die sich zuletzt in "harter" Quarantäne in Melbourne befunden hatten.

Kerber wandelte zwar einen 1:3-Rückstand in Durchgang zwei in eine 4:3-Führung um, gab dann jedoch wieder ihren Aufschlag ab - vier Breakchancen zum 5:5 nutzte sie nicht mehr. Verdient war der Satzausgleich allemal: Siniakova schlug in Satz 2 am Ende 14 Winner zu Kerbers 5 - bei fast identischer Zahl an unerzwungenen Fehlern. In Durchgang drei setzte sich dann doch das sichere Spiel der dreifachen Majorsiegerin durch, die schnell mit 3:0 in Führung ging - Siniakova hatte hier komplett den Faden verloren. Die Tschechin fing sich zwar noch mal und schaffte ein Rebreak vom 1:5, im zweiten Versuch aber servierte Kerber aus.

Dass Kerber die verdiente Siegerin war? Ließ sich an den Breakchancen ablesen: Siniakova kam nur zu 6 Stück - von denen sie aber 4 nutzte. Bei Kerber waren es 21 (!), allerdings "nur" 6 erfolgreiche.

Kerber trifft nun auf Ons Jabeur.

Kerber: "Druck und Erwartungen rausgenommen"

Kerber war eine von 72 Spielerinnen, in deren Flug positive auf das Corona getestete Personen an Bord waren und daher 14 Tage nach der Ankunft in Melbourne in "harter" Quarantäne verbringen mussten - ohne die fünf Stunden auf der Anlage im Melbourne Park. "Ich habe den Druck und die Erwartungen rausgenommen", sagte sie entsprechend.

Nach hartem Training in der Vorbereitung - laut Kerber einer der besten der letzten Jahre - könne sie nun "gar nicht einschätzen, wo ich stehe". Kerber: "Ich darf nicht erwarten, dass ich die zwei Wochen in ein paar Tagen wieder reinhole."

Halep, Osaka, Barty, Williams weiter

Bei den „regulären“ Turnieren setzten sich am Mittwoch größtenteils die Favoritinnen durch: Bei der Gippsland Trophy gewann die topgesetzte Simona Halep gegen Laura Siegemund (6:2, 6:4), auch die Nummer 2 des Turnier, Naomi Osaka, ist weiter (3:6, 6:3, 6:1 gegen Katie Boulter). Ebenso Elina Svitolina (6:7 (4), 6:3, 6:2 gegen Jelena Ostapenko). Ausgeschieden ist French-Open-Siegerin Iga Swiatek (4:6, 2:6 gegen Ekaterina Alexandrova).

Beim Yarra Valley Classic sind durch: die topgesetzte Ashleigh Barty (6:0, 4:6, 6:3 gegen Marie Bouzkova), Sofia Kenin (5:7, 7:5, 6:2 gegen Jessica Pegula) und Garbine Muguruza (6:1, 6:2 gegen Anastasia Pavlyuchenkova). Ebenso weiter ist Serena Williams nach einem 6:1, 6:4 gegen Tsvetana Pironkova.