WTA Miami: Ashleigh Barty und Naomi Osaka im Duell um die Nummer eins

Ashleigh Barty und Naomi Osaka werden beim WTA-1000-Turnier in Miami nicht nur um den Titel spielen. Es könnte sich auch an der Spitze der Weltrangliste etwas tun.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.03.2021, 21:35 Uhr

An und für sich scheint der Vorsprung von Ashleigh Barty in der Damen-Weltrangliste recht komfortabel zu sein: 1351 Punkte liegt die Australierin derzeit vor ihrer ersten Verfolgerin Naomi Osaka. Und das, obwohl die Japanerin zuletzt sowohl die US Open als auch die Australian Open gewann nicht zuletzt deswegen in den vergangenen Monaten zweifellos die beste Spielerin der WTA war.

Aufgrund der coronabedingten Anpassungen im Ranking-System, die auch bei den Männern für einiges an Aufregung sorgten, überholte Osaka die nach der Wiederaufnahme der Tour im Jahr 2020 nicht mehr spielende Barty dennoch nicht und konnte sich "nur" auf Platz zwei vorarbeiten. Hauptverantwortlich dafür war das "Best-of-System", bei dem jeweils das beste Ergebnis eines Turniers im Zeitraum vom 4. März 2019 bis zum 21. März 2021 zählte.

Osaka braucht zumindest den Finaleinzug

Nach dem Event in Miami wird die Damentour aber schrittweise wieder zu ihrem gewohnten System zurückkehren. Aus diesem Grund wird Barty zunächst auch die 1000 Punkte ihres Triumphs in Miami im Jahr 2019 verlieren. Die 24-Jährige hält im "Live-Ranking" bei 8196 Zählern, Verfolgerin Osaka werden aufgrund ihrer Drittrundenniederlage in Florida vor zwei Jahren nicht ansatzweise so viele Punkte abgezogen. Sie steht bei 7780 Zählern.

Sollte die Japanerin in Florida den Titel gewinnen, müsste Barty demnach das Endspiel erreichen, um an der Spitze der Weltrangliste zu bleiben. Sollte die Weltranglistenerste bereits in Runde zwei scheitern, würde Osaka der Finaleinzug für eine Wachablösung genügen.

Hier das Einzel-Tableau der Damen in Miami