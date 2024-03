WTA Miami: Elena Rybakina feiert knappen Auftaktsieg gegen Clara Tauson

Elena Rybakina ist mit einem Dreisatzerfolg über Clara Tauson auf die WTA-Tour zurückgekehrt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.03.2024, 07:18 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina musste lange kämpfen

Erfolgreicher Auftakt für Elena Rybakina beim WTA-1000-Turnier in Miami: Die Wimbledon-Siegerin von 2022, die in Florida zunächst von einem Freilos profitiert hatte, setzte sich in der zweiten Runde gegen die dänische Qualifikantin Clara Tauson knapp mit 3:6, 7:5 und 6:4 durch.

"Ich habe viele Stunden auf dem Platz verpasst", sagte Rybakina, die ihren Indian-Wells-Titel Anfang des Monats aufgrund einer Magen-Darm-Erkrankung nicht verteidigen konnte, nach dem Match. In der dritten Runde bekommt es die Kasachin mit Taylor Townsend zu tun.

Azarenka fordert Zheng

In der Runde der letzten 32 kommt es darüber hinaus zu einem echten Kracher zwischen Qinwen Zheng und Victoria Azarenka. Während Zheng am Donnerstag (Ortszeit) im dritten Satz von einer Aufgabe ihrer Kontrahentin Katerina Siniakova profitierte, blieb Azarenka gegen Peyton Stearns mit 7:5, 3:6 und 6:4 siegreich.

Deutlich weniger Probleme hatte die an Position acht gesetzte Maria Sakkari, die Yue Yuan mit 6:2 und 6:2 schlug. Ein bitteres Aus setzte es hingegen für Caroline Wozniacki: Die ehemalige Weltranglistenerste vergab gegen Anhelina Kalinina einen Matchball und verlor mit 7:5, 5:7 und 4:6.

Hier das Einzel-Tableau in Miami