WTA Miami live: Aryna Sabalenka vs. Jessica Pegula im TV, Livestream und Liveticker

Aryna Sabalenka und Jessica Pegula treffen im Finale des WTA-1000-Turniers in Miami aufeinander. Das Match gibt es ab 20:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.03.2025, 13:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jessica Pegula (l.) fordert Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka greift beim WTA-1000-Turnier in Miami nach ihrem zweiten Titel im Jahr 2025. Die Weltranglistenerste präsentierte sich in Florida bislang in herausragender Form und gab auf dem Weg ins Endspiel keinen Satz ab. Im Finale trifft die 26-Jährige auf Jessica Pegula.

Die US-Amerikanerin hatte im bisherigen Turnierverlauf deutlich mehr Mühe als Sabalenka und musste unter anderem im Halbfinale gegen Sensationsfrau Alexandra Eala hart kämpfen. Im Head to Head zwischen Sabalenka und Pegula steht es 6:2 für die Belarussin, auch das bislang letzte Duell im Finale der US Open 2024 ging an die Weltranglistenerste.

Sabalenka vs. Pegula - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Jessica Pegula gibt es ab 20:00 Uhr live im Stream bei WOW.

Das Einzel-Tableau in Miami