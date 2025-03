WTA Miami: Osaka weiter, Kenin schlägt Kvitova

Während sich Naomi Osaka beim WTA-1000-Turniers in Miami trotz Rückstandes gegen Julia Starodubzewa durchsetzte, schlug Sofia Kenin Petra Kvitova im Duell zweier Grand Slam-Gewinnerinnen mit 6:4, 7:5.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 18.03.2025, 23:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Naomi Osaka steht in Miami in der zweiten Runde

Osaka war gegen die ukrainische Qualifikantin Starodubzewa bereits mit 3:6, 2:4 in Rückstand gelegen, ehe sie das Match doch noch auf ihre Seite ziehen konnte. Es war nach Babypause ihr erster Matchgewinn auf der Tour, nachdem sie bei den Australian Open gegen Belinda Bencic nach verlorenem ersten Satz aufgrund einer Bauchmuskel-Verletzung w.o. geben musste. Vor zwei Wochen verlor sie in Indian Wells zum Auftakt gegen Camilla Osorio und sprach danach vom "schlechtesten Spiel meiner Karriere".

Obwohl es auch dieses Mal nicht unbedingt nach Wunsch lief, besann sich die Japanerin nach eigener Aussage zumindest der Basics. "Ich wusste, dass ich nicht besonders gut spielte, aber ich dachte, ich versuche, so lange wie möglich auf dem Platz zu bleiben, denn Miami ist meine Heimat“, so Osaka im Interview nach dem Match. „[In Indian Wells] habe ich einfach zu viel verschlagen, deshalb habe ich versucht, meine Beine einzusetzen. Ich hatte vor, wenn nötig, in jede Ecke zu rennen, und wir hätten drei Stunden spielen müssen, wenn sie mich schlagen wollte.“ Am Ende stand ein 3:6, 6:4 und 6:3 für die Japanerin zu Buche. In der nächsten Runde trifft die vierfache Grand Slam-Siegerin auf die an Nummer 24 gesetzte Russin Ljudmila Samsonova.

In einem Match-Up zweier Grand-Slam-Champions behielt Sofia Kenin gegen Petra Kvitova die Oberhand. Die Australian Open-Siegerin von 2020 setzte sich gegen die zweifache Wimbledon-Siegerin aus Tschechien mit 6:4, 7:5 durch. Für Kvitova, die im Jahr 2023 in Miami den Titel holte und dank einer Wildcard am Start war, war es erst das dritte Turnier nach ihrer Babypause.

In dem engen Match gaben am Ende Kleinigkeiten den Ausschlag. Kvitova konnte in Satz eins aus einem frühen Break kein Kapital schlagen. Im zweiten Satz ging es lange mit dem Aufschlag, ehe der Amerikanerin das entscheidende Break zum 7:5 gelang. Kenin wird in der nächsten Runde auf ihre an Nummer 3 gesetzte Landsfrau Coco Gauff treffen.

Einzeltableau der Damen in Miami