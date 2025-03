WTA Miami: Sensationell! Eala putzt Swiatek vom Platz

Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami gelang Alexandra Eala die Sensation. Die 19-Jährige, die durch eine Wildcard ins Hauptfeld kam, besiegte Iga Swiatek mit 6:2 und 7:5 und schreibt damit weiterhin Geschichte in Miami.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.03.2025, 20:21 Uhr

Für Swiatek stand gegen die Überraschungs-Viertelfinalistin Alexandra Eala viel auf dem Spiel. Die ehemalige Nummer Eins sucht nach den letztjährigen French Open bislang vergeblich den Weg zu einem neuen Titel, oder zumindest in ein Finale.

Gegnerin Eala, die in Miami bereits für viel Furore sorgte und auf ihrem Weg ins Viertelfinale die Grand-Slam-Siegerinen Madison Keys und Jelena Ostapenko wegputzte, musste direkt zu Beginn des Matches ein Break einstecken. Kein Problem für die von den Phillipinen stammende Tennishoffnung. Die 19-Jährige hatte die passende Antwort parat und breakte die Weltranglistenzweite vier Mal hintereinander.

Dank eines starken ersten Aufschlags und 38 Punkten sicherte sich Eala den ersten Durchgang mit 6:2 gegen die 100 Ränge höher platzierte Polin.

Toni Nadal in der Spielerbox

Ohne lange Pause ging es in den zweiten Satz, in dem das erneute Break und die 2:0-Führung von Eala nicht lange auf sich warten ließen. Allerdings wachte Swiatek aus ihrer gefühlten Schockstarre auf und schnappte sich die 4:2-Führung. Eala, die seitdem sie 13 Jahre alt ist an der Rafael-Nadal-Akademie trainiert, verhinderte aber den Durchmarsch der Favoritin und die Verlängerung in den entscheidenden Satz. Unterstützt von Toni Nadal, der in der Spielerbox saß, schaffte die 19-Jährige das Unglaubliche und drehte den zweiten Satz mit 7:5

Dritter Sieg gegen eine Grand-Slam-Siegerin

Mit den Siegen gegen Keys, Ostapenko und nun Swiatek ist Eala die erst zweite Wildcard-Bezieherin überhaupt, die in einem WTA-Tour-Event drei Major-Siegerinnen schlägt. Ein weiterer Meilenstein in der jungen Karriere der 19-Jährigen, die im Halbfinale entweder auf Jessica Pegula oder Emma Raducanu trifft.

