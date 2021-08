WTA Montreal: Bianca Andreescu startet erfolgreich

Bianca Andreescu ist erfolgreich in ihr Heimturnier in Montreal gestartet.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.08.2021, 10:55 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu

Die Kanadierin schlug zum Auftakt des WTA-1000er-Turniers Harriet Dart mit 6:1, 3:6 und 6:3 und feierte damit ein gelungenes Comeback. Andreescu hatte 2019 in Montreal triumphiert und anschließend auch die US Open gewonnen, 2020 war sie verletzungsbedingt komplett ausgefallen, so auch beim Turnier in Toronto.

In diesem Jahr kam Andreescu nur stotternd in Fahrt, auch wegen eines positiven Coronatests in Madrid. In Miami stand sie im Finale.

"Es war wahnsinnig emotional am Ende", erklärte die 21-Jährige nach ihrem Auftakterfolg in Montreal. "Ich hatte Gänsehaut, als ich auf den Platz gekommen bin." Dass die Zuschauer so lange für sie gejubelt hatten, "war ein verrücktes Gefühl. Ich bin so glücklich, dass das Turnier ausgetragen wird."

Ebenfalls weiter sind Danielle Collins, die nach zwei Turniersiegen in Folge nun bei 11 Matches ohne Niederlage steht, diesmal gewann die gegen Jil Teichmann mit 4:6, 6:1, 6:3. Auch Victoria Azarenka, Sloane Stephens, Cori Gauff und Petra Kvitova haben gewonnen.

Überraschend ausgeschieden ist Garbine Muguruza nach einem 2:6, 6:0 und 3:6 gegen Katerina Siniakova.

