WTA Montreal: Zahlen und Fakten zu Victoria Mbokos beeindruckendem Lauf

Victoria Mboko ist bei ihrem Heimevent in Montreal völlig überraschend ins Finale eingezogen. Auf dem Weg in dieses erreichte die 18-Jährige einige Meilensteine.

von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 07.08.2025, 13:36 Uhr

Victoria Mboko sorgt in Montreal für Furore
© Getty Images
So recht glauben konnte es Victoria Mboko offenbar immer noch nicht ganz, als sie sich nach ihrem dramatischen Halbfinalerfolg über Elena Rybakina an ihr Heimpublikum in Montreal wandte. “Alle haben mich unterstützt und angefeuert. Ohne euch hätte ich das wohl nicht geschafft”, strahlte die 18-Jährige, die sich Anfang des dritten Satzes am Handgelenk verletzt und das Match unter Schmerzen beendet hatte.

Wildcard-Inhaberin Mboko, die gegen Rybakina im dritten Satz mehrmals wie die sichere Verliererin aussah und sogar einen Matchball abwehren musste, setzte damit ihren unerwarteten Siegeszug fort. Im Achtelfinale hatte die Teenagerin ja schon gegen die topgesetzte French-Open-Siegerin Coco Gauff in zwei Sätzen gewonnen.

Wenig überraschend erreichte Mboko durch ihren Finaleinzug in Montreal gemäß der WTA sogleich einige Meilensteine. Einige davon hat tennisnet.com nachfolgend übersichtlich zusammengefasst.

Im Finale bekommt es Mboko mit der vierfachen Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka zu tun. Im Live-Ranking steht die 18-Jährige, die das Jahr außerhalb der Top 300 begann, mittlerweile auf Position 34. Bei einem Heimsieg würde Mboko auf Platz 25 vorstoßen - womit sie bei den US Open gesetzt wäre.

Hier das Einzel-Tableau in Montreal

