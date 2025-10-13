WTA Ningbo: Belinda Bencic marschiert souverän ins Achtelfinale

Beim WTA-500-Turnier in Ningbo ist die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic mit einem allzeit ungefährdeten Zweisatz-Erfolg gegen Magda Linette aus Polen gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.10.2025, 10:25 Uhr

© Getty Images Mit einer spielerisch starken Leistung startete Belinda Bencic beim WTA-Turnier in Ningbo.

Nach Niederlagen gegen Coco Gauff und Iga Swiatek beim bisherigen Asien Swing in Peking und Wuhan sah sich die Schweizerin Belinda Bencic zum Auftakt des WTA-500-Events im chinesischen Ningbo der Polin Magda Linette gegenüber. Dabei erwischte sie einen glänzenden Start und erspielte sich eine schnelle 3:0-Führung. Obwohl die Olympiasiegerin von Tokio zwei Chancen zur Doppel-Break-Führung verstreichen lassen musste, konnte sie den ersten Durchgang dennoch souverän einfahren.

Auch im zweiten Akt dominierte die 28-jährige Bencic mit ihrem variablen Spiel von Beginn an und sicherte sich die ersten vier Spiele. Im weiteren Verlauf zeigte die Nr. 6 des Turniers einige Schwächen bei eigenem Service und ließ insgesamt acht Break-Möglichkeiten zu, konnte diese aber alle mit großem Kampfgeist abwehren. Mit einem Rückhand-Winner die Linie entlang fixierte sie den 6:3, 6:2-Erfolg nach 91 Minuten. Im Achtelfinale trifft die neunfache WTA-Titelträgerin mit der Kasachin Yulia Putintseva oder Yuliia Starodubtseva aus der Ukraine auf jeden Fall auf eine Qualifikantin.

Kessler düpiert Kenin

In der ersten Begegnung des Tages auf dem Center Court bekam es die US-Amerikanerin McCartney Kessler mit ihrer Landsfrau Sofia Kenin zu tun. Dabei erwischte die 26-jährige Kessler einen absoluten Sahnetag, während der ehemaligen Australian-Open-Siegerin so gut wie nichts gelingen wollte. Bei nur einem abgegebenen Spiel besiegelte die Nr. 33 der Welt mit einem Ass den 6:1, 6:0-Erfolg nach 53 Minuten. Im Achtelfinale wartet entweder die an Position 8 gesetzte Liudmila Samsonova oder Hanyu Guo aus China.

Angeführt wird das Turnier in Ningbo von der topgesetzten Mirra Andreeva vor der Italienerin Jasmine Paolini, Elena Rybakina aus Kasachstan und Ekaterina Alexandrova, die alle mit einem Freilos ins Turnier starten. Bencic ist die einzige Teilnehmerin aus der DACH-Region.

