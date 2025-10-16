WTA Ningbo: Jasmine Paolini und Elena Rybakina ziehen ins Viertelfinale ein

Jasmine Paolini und Elena Rybakina haben beim WTA-500-Turnier in Ningbo das Viertelfinale erreicht. Dadurch wird sich Mirra Andreeva in dieser Woche noch nicht für die WTA Finals qualifizieren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.10.2025, 16:46 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini zog ohne Satzverlust ins Viertelfinale ein

Das Rennen um die WTA Finals geht in eine weitere Runde. Da Elena Rybakina am Donnerstag durch einen 6:4, 6:7 (6) und 6:3-Erfolg über Dayana Yastremska das Viertelfinale des WTA-500-Turniers von Ningbo erreichte, wird sich Mirra Andreeva in dieser Woche noch nicht für das Jahresabschlussfinale in Riad (1. bis 8. November) qualifizieren.

Bei einer Auftaktniederlage Rybakinas wäre Andreeva, die am Mittwoch in der zweiten Runde an Lin Zhu gescheitert wäre, die erstmalige Qualifikation für die WTA Finals nicht mehr zu nehmen gewesen. Die kasachische Wimbledon-Siegerin behielt in einem engen Match gegen Yastremska allerdings die Nerven und zog nach hartem Kampf ins Viertelfinale ein. Dort trifft Rybakina auf Ajla Tomljanovic.

Paolini reicht Finaleinzug für Qualifikation

Unterdessen machte Jasmine Paolini einen weiteren kleinen Schritt Richtung Riad. Die Italienerin, die mit einem Finaleinzug in Ningbo ihr Ticket für die WTA Finals lösen würde, gewann ihre Achtelfinalpartie gegen Veronika Kudermetova mit 6:2 und 7:5. In der nächsten Runde bekommt sie es mit der Schweizerin Belinda Bencic zu tun.

Des Weiteren erreichten am Donnerstag Ekaterina Alexandrova und McCartney Kessler das Viertelfinale. Die an Position vier gesetzte Alexandrova schlug Yue Yuan mit 6:3 und 6:3, Kessler gewann etwas überraschend gegen Liudmila Samsonova mit 7:6 (5) und 6:1. Am Freitag kommt es nun zum direkten Duell der beiden.

