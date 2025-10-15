WTA Osaka: Naomi Osaka weiter erfolgreich in "ihrer" Stadt

Naomi Osaka steht beim namensgleichen WTA-250-Turnier in Osaka bereits im Viertelfinale. Gegen Titelverteidigerin Suzan Lamens siegte die topgesetzten Spielerin 7:6(6), 3:6, 6:2.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.10.2025, 11:20 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka präsentiert sich dem Heimpublikum in guter Form.

Nachdem Naomi Osaka in der ersten Runde beim Heimspiel in ihrer Geburtsstadt noch in zwei Sätzen durchkommen sollte, benötigte die Topfavoritin des Turniers in der zweiten Runde einen größeren Kraftaufwand. Gegnerin Suzan Lamens verlangte der Japanerin vor allem in den ersten beiden Sätzen viel ab.

Schon im ersten Durchgang wurde dem Publikum schnell bewusst, dass ein deutlicher Sieg Osakas heute nicht zu erwarten ist. Die Niederländerin Lamens hielt den Satz spannend, musste sich jedoch im engen Tiebreak am Ende knapp geschlagen geben. Das sollte jedoch nicht am Selbstvertrauen der 57. des WTA-Rankings kratzen. Der zweite Durchgang ging an die Titelverteidigerin, die damit einen finalen Durchgang erzwingen konnte.

Osaka möchte ersten Titel in Osaka

Im dritten Satz übernahm dann jedoch Naomi Osaka wieder die Oberhand. Getragen vom heimischen Publikum stellte die ehemalige Weltranglistenerste schnell auf 4:0. Das Doppelbreak sorgte für die frühe Vorentscheidung im Satz und damit nach 2:18 Stunden für den Viertelfinaleinzug Osakas beim Heimspiel.

Im Viertelfinale wartet die Rumänin Jaqueline Cristian, die sich gegen Jessica Bouzas Maneiro ebenfalls in drei Sätzen durchsetzen konnte. Ein Titel beim Heimspiel blieb Naomi Osaka bisher verwehrt. Drei Siege sind noch notwendig, um am Wochenende die Trophäe erstmals in den Händen zu halten.

Hier das Einzel-Tableau aus Osaka