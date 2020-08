WTA Palermo startet heute - Siegemund, Vekic, Errani am Start

Unglaublich, aber wahr: Heute, am 3. August 2020, beginnt in Palermo das erste reguläre Tennisturnier nach dem Corona-Shutdown. Unter anderem Laura Siegemund, Donna Vekic und Sara Errani sind zum Auftakt am Start.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.08.2020, 09:44 Uhr

Konkret steht die erste Runde des mit 163.103 Euro dotierten WTA-international-Turniers an. Das zuletzt einige Absagen hinnehmen musste, unter anderem die von Wimbledonsiegerin Simona Halep. Nichtsdestotrotz sind drei Top-20-Spielerinnen im Hauptfeld, das von Petra Martic angeführt wird - die Kroatin trifft zum Auftakt auf die Belgierin Alison van Uytvanck. Die zuletzt lange verletzte French-Open-Finalistin aus 2019, Marketa Vondrouova, ist die Nummer 2 des Turniers.

Donna Vekic und Laura Siegemund haben indes die Ehre, den Tennis-Wiedereinstieg zu eröffnen, beide dürfen um 16 Uhr ran. Vekic auf dem Center Court gegen Arantxa Rus, Siegemund auf Court 6 gegen Irina-Camelia Begu.

Nach Vekic ist via Wildcard auch Lokalmatadorin Sara Errani am Start, die aktuell nur noch auf Rang 169 notiert ist nach einer Dopingsperre und massiven Problemen mit dem Aufschlag. Sie ist vielleicht eine der Spielerinnen, bei der es am Spannendsten zu beobachten sein könnte, inwieweit die Corona-Pause etwas an letzteren Problemen verändert haben könnte. Auftaktgegnerin der French-Open-Finalistin aus 2012 ist Sorana Cirstea.

Auch Daria Kasatkina, Maria Sakkari, Kristina Mladenovic und Dayana Yastremska sind am Montag im Einsatz.