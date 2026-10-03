WTA Peking: Die Olympiasiegerin begeistert das Heimpublikum

Quinwen Zheng hat beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking die dritte Runde erreicht. Die Fans haben das goutiert - auch wenn Gegnerin Anna Kalinskaya im dritten Satz aufgeben musste.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2026, 13:50 Uhr

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© Getty Images Quinwen Zheng steht in Peking in Runde drei

Die letzten Monate sind nicht gerade prächtig verlaufen für Quinwen Zheng, einmal abgesehen von den US Open, wo die Chinesin aus der Qualifikation heraus das Viertelfinale erreichen konnte. Weshalb die Olympiasiegerin von 2024 auch eine Wildcard für das WTA-Tour-1000-Turnier in Peking vonnöten hatte. Die Zheng natürlich auch zugeteilt bekam. Gegen Ana Kalinskaya musste Zheng den ersten Satz noch abgeben, gewann den zweiten, profitierte dann von der Aufgabe der Russin beim Stand von 6:7 (4), 6:4 und 3:0 aus Sicht von Zheng.

Als nächste Gegnerin wartet in Runde drei entweder Marie Bouzkova oder Kimberley Birrell.

Ebenfalls eine Runde weiter sind neben anderen Elina Svitolina, Iga Swiatek und Iva Jovic. Swiatek besiegte Xinyu Gao sicher mit 6:2 und 6.3, Svitolina gewann gegen Katerina Siniakova mit 1:6, 6:4 und 6:2 und Jovic schickte Harriet Dart mit einem 2:6, 6:3 und 6:3 nach Hause.

Hart zu kämpfen hatte Coco Gauff. Am Ende setzte sich die Titelverteidigerin gegen Camila Osorio aber mit 7:6 (4), 4:6 und 6:2 durch.

Hier das Einzel-Tableau in Peking