WTA Peking: Starke Lys verliert gegen Gauff

Eva Lys hat im Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers gegen Coco Gauff mit 3:6 und 4:6 verloren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.10.2025, 11:53 Uhr

© Getty Images Eva Lys in Peking

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Eva Lys ist in Peking an der Titelverteidigerin Coco Gauff gescheitert. Und kann mit ihrem Auftreten beim WTA-Tour-1000-Turnier in peking dennoch extrem zufrieden sein. Das Ergebnis von 3:6 und 4:6 fiel aber fast etwas zu deutlich. Denn in den 88 Spielminuten hielt die Hamburgerin nicht nur gut mit, sondern machte auch selbst Druck.

Für Gauff geht es im Halbfinale nun entweder gegen Jasmie Paolini oder Amanda Anisimova weiter.. Die Viertelfinal-Begegnungen der oberen Tableau-Hälfte finden erst morgen statt. Iga Swiatek, die Nummer eins, ist ja nicht mehr dabei. Die Polin unterlag gestern emma Navarro in drei Sätzen.

Eva lys jedenfalls darf mit der Woche in Peking sehr zufrieden sein. Gleich zum Auftakt zeigte sie gegen Iva Jovic große Comeback-Qualitäten, der größte Erfolg war sicherlich jener gegen Elena Rybakina. Den sie dann gegen McCartney Kessler auch gleich bestätigte. Der Lohn dafür: Lys wird erstmals unter die besten 50 Spielerinnen der Welt einziehen.

Hier das Einzel-Tableau in Peking