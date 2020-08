WTA Prag: Halep und Bouchard im Viertelfinale, Siegemund ausgeschieden

Die topgesetzte Simona Halep hat beim mit 225.500 US-Dollar dotierten WTA-Turnier in Prag die Runde der letzten Acht erreicht. Auch Eugenie Bouchard bleibt in der Erfolgsspur.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.08.2020, 20:08 Uhr

© Getty Images Simona Halep

Halep musste jedoch erneut über drei Sätze gehen. Gegen Lokalmatadorin Barbora Krejicikova siegte sie mit 3:6, 7:5 und 6:2.

„Sie hat stark gespielt, es war hart, den Rhythmus zu finden“, sagte die amtierende Wimbledonsiegerin im Anschluss. Die auch über eine etwas müde Schulter klagte. Was kaum verwundert: Halep hatte bereits bei ihrem Erstrundenspiel über die Distanz gehen müssen und gegen Polona Hercog erst im Tiebreak des dritten Satzes gesiegt. Sieben Matchbälle brauchte sie hier.

Halep trifft nun auf die Lucky Loserin Magdalena Frech, die gegen Arantxa Rus mit 6:3, 2:6 und 6:4 gewann.

Genie Bouchard bestätigt gute Form

Am Mittag hatte bereits Genie Bouchard den Einzug ins Viertelfinale klargemacht. Die Kanadierin, aktuell nur noch die Nummer 330 der Welt, siegte gegen Tamara Zindansek nach 2 Stunden und 53 Minuten mit 7:6 (2), 6:7 (2) und 6:2. Und bewies dabei mentale Stärke – sie hatte im zweiten Durchgang bereits mit 4:1 geführt, bevor sie doch noch in die Verlängerung musste.

„Es war hart, ich war innerlich frustriert“, gestand sie im Anschluss. „Ich habe versucht, das nicht zu zeigen. Sie ist eine Kämpferin.“ Vor allem der Beginn des dritten Satzes war für Bouchards Selbstvertrauen wichtig. „Ich habe den dritten Satz sehr stark begonnen, die Punkte mehr diktiert. Sie hat eine starke Vorhand, damit wollte ich sie nicht diktieren lassen.“

Bouchard ist in Prag mit Neu-Trainerin Rennae Stubbs am Start. Sie trifft im Viertelfinale auf die an drei gesetzte Elise Mertens.

Ausgeschieden ist hingegen Laura Siegemund. Sie unterlag Sara Sorribes Tormo mit 2:6 und 3:6.

Zum Einzel-Draw in Prag