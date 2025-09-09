WTA Race: Der Herbst entscheidet über sechs Tickets

In Riad spielen die besten acht Akteurinnen des Jahres ab dem 01. November die letzte Turniersiegerin der Saison aus. Das Feld der Teilnehmerinnen lässt sich auch nach New York nur deuten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.09.2025, 11:27 Uhr

© Getty Images Coco gauff gewann im am Ende der letzten Saison die gutdotierten WTA Finals in Riad.

Nach den US Open sind weiterhin nur Aryna Sabalenka und Iga Swiatek für den finalen Showdown der Saison 2025 qualifiziert. Sabalanka hat die Teilnahme schon seit Juli sicher. Swiatek konnte das sichere Ticket im Vorfeld der US Open im August erwerben. Weitere qualifizierte Spielerinnen sind nach dem letzten Grand Slam des Jahres nicht dazu gekommen.

Die Qualifikation etwas sicherer hat jedoch Amanda Anisimova, die sich nach ihrer Endspielteilnahme bei den US Open auf den vierten Rang in der Jahreswertung schiebt. Knapp hinter Landsfrau und Titelverteidigerin Coco Gauff (5.184 Punkte) liegt die US-Amerikanerin mit 4.908 Zählern. Der Vorsprung auf die neunplatzierte Jasmine Paolini beträgt für Anisimova ca. 1.400 Punkte.

Zwei “1000er” bringen die Entscheidung

Mit noch zwei 1000er-Events in Peking und Wuhan können im Herbst noch einige Verschiebungen stattfinden. Das gilt auch für die nach aktuellem Stand ebenfalls qualifizierten Jessica Pegula, Madison Keys, Mirra Andreeva und Elena Rybakina, die aktuell mit Rang acht das letzte Ticket buchen würde.

Naomi Osaka machte in New York viel Boden gut. Die Halbfinalteilnahme spülte die ehemalige Weltranglistenerste im Race um neun Plätze nach oben auf Rang 14. Bis zu den Top acht sind es jedoch noch mehr als 1500 Punkte. Auch Spielerinnen, wie Ekaterina Alexandrova (Platz 10) oder Elina Svitolina (11) werden ihre Chance in Fernost nutzen wollen.