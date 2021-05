WTA Rom: Ashleigh Barty gibt auf - Cori Gauff im Habfinale

Ashleigh Barty musste in ihrer Viertelfinalpartie beim WTA-1000-Turnier in Rom aufgrund einer Verletzung am rechten Arm aufgeben. Somit steht Cori Gauff in der italienischen Hauptstadt im Halbfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.05.2021, 18:28 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty musste gegen Cori Gauff aufgeben

So können sich die Bilder gleichen: Nachdem am Mittwoch Simona Halep bei doch recht deutlicher Führung gegen Angelique Kerber aufgegeben hatte, musste zwei Tage später auch die Weltranglistenerste Ashleigh Barty verletzungsbedingt vorzeitig die Segel streichen. Die Australierin gab in ihrer Viertelfinalpartie gegen Cori Gauff beim Stand von 6:4 und 2:1 auf.

Der Grund dafür war zunächst nicht klar, lief Barty in der Grand Stand Arena am Arm doch mit einer Kompressionshülse und am Fuß mit einem großen Tape-Verband auf. Wie nach Matchende bekannt wurde, war die Verletzung am Arm der ausschlaggebende Grund für die Entscheidung der 25-Jährigen.

Die regnerischen Bedingungen und die damit einhergehende zusätzliche Belastung dürften zudem ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Wie ernst die Verletzung ist und inwieweit der Start Bartys bei den French Open gefährdet ist, steht noch nicht fest.

Gauff durfte sich hingegen über den Einzug in das erste WTA-1000-Halbfinale in ihrer Karriere freuen. In diesem trifft die 17-Jährige am Samstag auf Elina Svitolina oder Iga Swiatek.

