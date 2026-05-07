WTA Rom: Titelverteidigerin Paolini beißt sich durch, Andreeva souverän

Titelverteidigerin Jasmine Paolini und Madrid-Finalistin Mirra Andreeva haben die dritte Runde des WTA-1000-Turniers von Rom erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.05.2026, 16:51 Uhr

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© Getty Images Jasmine Paolini gewann in drei Sätzen

Titelverteidigerin Jasmine Paolini hat bei ihrem Heimturnier in Rom mit viel Mühe die dritte Runde erreicht. Die 30-Jährige, die zunächst von einem Freilos profitiert hatte, gewann ihre Zweitrundenpartie gegen die Französin Leolia Jeanjean nach fast dreistündigem Kampf mit 6:7 (4), 6:2 und 6:4.

Für Paolini steht in Rom einiges auf dem Spiel, könnte sie nach dem Turnier im Foro Italico doch aus den Top Ten fallen. Bislang wusste die Italienerin in dieser Saison noch nicht zu überzeugen. In der dritten Runde trifft Paolini auf die Belgierin Elise Mertens, die gegen Panna Udvardy in zwei Sätzen gewann.

Andreeva gibt nur ein Game ab

Einen ungefährdeten Auftakterfolg feierte am Donnerstag Mirra Andreeva. Die Russin, die zuletzt im Finale von Madrid stand, besiegte Antonia Ruzic mit 6:1 und 6:0 und trifft nun auf Viktorija Golubic. Die Schweizerin nahm die an Position 29 gesetzte Maya Joint mit 7:5 und 6:2 aus dem Turnier.

Mit Clara Tauson und Cristina Bucsa mussten zwei weitere gesetzte Spielerinnen ihre Koffer packen. Tauson gab gegen Oleksandra Oliynykova Mitte des zweiten Satzes auf, Busca verlor gegen die chinesische Olympiasiegerin Qinwen Zheng mit 6:7 (6) und 2:6. Eine Runde weiter ist hingegen die an Position 13 gesetzte Linda Noskova, die gegen Anastasia Zakharova mit 6:4 und 6:1 reüssierte.

Hier das Einzel-Tableau in Rom