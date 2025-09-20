WTA Seoul: Swiatek schon im Halbfinale

Iga Swiatek bleibt ihrer Favoritenrolle treu: Die Topgesetzte des WTA-500-Events in Seoul besiegte Barbora Krejcikova mit 6:0 und 6:3.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 20.09.2025, 08:52 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek steht nach einem Zwei-Satz-Erfolg im Halbfinale des Hartplatzturniers in Seoul

Nachdem der Regen den gestrigen Viertelfinaltag in Seoul wortwörtlich ins Wasser fallen ließ, wurden die Matches der verbliebenden acht auf Samstag verlegt. Die Topgesetzte des Turniers, Iga Swiatek, machte den Anfang.

Die Polin ist die einzige verbliebende Top-10 Spielerinnen in dem Teilnahmefeld des WTA-500-Events. Angekündigt war eigentlich noch US Open Finalistin Amanda Anisimova – diese musste kurzfristig wegen einer bei den US Open zugezogenen Knöchelverletzung absagen.

Um 12 Uhr Ortszeit eröffnete Swiatek gegen Barbora Krejcikova den Center Court. Nach nur 1:25 Stunden war die Partie bereits entschieden: Trotz fünf Doppelfehlern ließ die Weltranglistenerste nichts anbrennen und wurde mit einem 6:0 und 6:3-Sieg ihrer Favoritenrolle gerecht.

Joint überrascht Tausen

Parallel zu Swiatek war die an Nummer 3 gesetzte Clara Tauson im Einsatz. Die Dänin traf auf die 19-jährige Maya Joint, die sich in dieser Saison bereits ihre ersten beiden Karrieretitel sichern konnte – und nun um ein Ticket für die Finalen Vier kämpfte.

Tauson hätte ihrer Sammlung gerne die vierte Trophäe hinzugefügt – Joint wusste das aber zu verhindern. Die Australierin tat es Swiatek gleich und zog mit 6:0 und 6:3 über die Drittgesetzte hinweg.

Hier das Einzel-Tableau der Damen