WTA Warschau: Iga Swiatek mit erfolgreicher Rückkehr auf Sand

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat beim Heimspiel in Warschau eine erfolgreiche Rückkehr auf den geliebten Sand gefeiert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.07.2022, 19:05 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek

Swiatek gewann ihr Eröffungsspiel beim WTA-250er-Turnier gegen Landsfrau Magdalena Frech souverän mit 6:2, 6:1 und baute ihren Tour-Rekord in 2022 auf 47 Siege bei nur 4 Niederlagen weiter aus.

Auf Sand ist sie nun seit 17 Matches ungeschlagen, nach Turniersiegen beim Porsche Tennis Grand Prix, dem 1000er-Turnier in Rom und den French Open, wo sie ihren zweiten Titel nach 2020 gewann.

Swiatek vor Warschau: "Kleine Saisonvorbereitung"

Swiatek hatte im Verlaufe des Jahres eine Siegerserie von 37 Matches aufgebaut, erst in Wimbledon kam diese zu einem Ende, hier verlor sie in Runde 3 gegen Alizé Cornet.

Nach Wimbledon habe sie eine Pause eingelegt und dann hart trainiert, so Swiatek, die von einer "kleinen Saisonvorbereitung" vor Warschau sprach. "Körperlich fühle ich mich großartig." Mental aber seien die Tage herausfordernd gewesen, auch im Hinblick auf das Charity-Spiel am Wochenende in Krakau - hier hatte Swiatek unter anderem gegen Agnieszka Radwanska gespielt und insgesamt mehr als 420.000 Euro für die Ukraine gesammelt.

In Warschau trifft Swiatek nun auf Lucky Loserin Gabriela Lee.

