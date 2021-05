WTA-Weltrangliste: Cori Gauff nun schon auf Platz 25

US-Youngster Cori Gauff greift langsam, aber sicher die Weltspitze an - mit ihrem Sieg in Parma hat sie ein neues Career-High erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.05.2021, 10:45 Uhr

Beim WTA-Turnier in Italien siegte Gauff im Finale mit 6:1, 6:3 über Qiang Wang und holte nach dem Sieg in Linz 2019 ihren zweiten Titel. Und nicht nur das: Die 17-Jährige gewann anschließend auch im Doppel mit Freundin Cathy McNally - ein Doppelschlag in solch jungem Alter war zuletzt Maria Sharapova im Jahr 2004 in Birmingham gelungen.

Für die US-Amerikanerin geht damit die Reise nach oben weiter: Gauff macht in der aktuellen Weltrangliste fünf Plätze gut und steht nun auf Rang 25, so hoch wie noch nie. Im Doppel rangiert sie auf Platz 41.

An der Spitze hat sich indes wenig getan: Hier führt Ashleigh Barty vor Naomi Osaka und Simona Halep.

Weiter nach oben geht's auch für Belgrad-Siegerin Paula Badosa, sie ist nun die neue Nummer 34, ebenfalls ein Career-High.

Angelique Kerber weiterhin beste Deutsche

Erstmals die Top 100 geknackt hat die Kolumbianerin Maria Camila Osorio Serrano, die gerade das Tennis ihres Lebens spielt: In Belgrad kam sie ins Halbfinale, im April hatte sie - bei ihrem erst vierten Hauptfeldauftritt überhaupt - das Turnier in Bogota gewonnen.

Beste deutsche Spielerin ist nach wie vor Angelique Kerber auf Platz 27, vor Laura Siegemund auf Rang 54 - weitere deutsche Akteurinnen sind aktuell unter den Top 100 nicht platziert.

In Österreich stellt weiterhin Barbara Haas die Nummer 1, sie rangiert auf Platz 156 vor Julia Grabher auf Rang 194.

