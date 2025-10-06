WTA Weltrangliste: Eva Lys knackt erstmals die Top 50

Eva Lys hat dank ihres starken Auftritts beim WTA-Turnier in Peking in der vergangenen Woche nun erstmals die Top 50 der WTA Rankings erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.10.2025, 10:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Eva Lys

Eva Lys setzt ihren Höhenflug im Jahr 2025 in Sachen Weltrangliste weiter fort. Die 23-Jährige steht in dieser Woche auf Rang 45 - so hoch wie noch nie. Warum? Dank ihres starken Auftritts in Peking. Dort hatte Lys - unter anderem nach einem Sieg über die Top-Ten-Spielerin Elena Rybakina - das Viertelfinale erreicht, wo sie nach einem ebenfalls guten Auftritt gegen Coco Gauff verlor.

Dennoch: Lys klettert um 21 Plätze nach oben. Und steht damit erstmals unter den besten 50 Tennisspielerinnen der Welt.

Die Saison 2025 hatte die Hamburgerin auf Rang 131 begonnen. Die Australian Open wurden dann zum Game-Changer: Lys verlor zwar in der Qualifikation, kam aber als Lucky Loserin ins Hauptfeld und stürmte ins Achtelfinale. Und damit erstmals unter die Top 100. Weitere starke Ergebnisse folgten.

Lys ist damit aktuell die zweitbeste deutsche Spielerin nach Tatjana Maria (Platz 43). Es folgen Laura Siegemund (Platz 57) und Ella Seidel (Platz 85).

Linda Noskova erstmals Top 20

An der Spitze indes nichts Neues. Aryna Sabalenka führt hier entspannt mit rund 2.500 Punkten Vorsprung vor Iga Swiatek, dahinter folgen Coco Gauff, Amanda Anisimova, Mirra Andreeva, Jessica Pegula, Madison Keys und Jasmine Paolini.

Auch Peking-Finalistin Linda Noskova macht einen Sprung von zehn Plätzen und ist auf Rang 17 notiert - ein Bestewert für die junge Tschechin. Die Britin Sonay Kartal steigt ebenfalls leise, aber stabil weiter auf, dank ihres Viertelfinals in Peking macht sie 20 Plätze gut und ist nun die Nummer 60.

Erstmals unter den Top 100: Janice Tjen auf Rang 98. Sie ist damit die erste Spielerin aus Indonesien seit mehr als 20 Jahren, der das gelungen ist - seit Angelique Widjaja im Jahr 2004.

Beste österreichische Spielerin ist Julia Grabher auf Platz 119 vor Sinja Kraus auf Rang 136. Lilli Tagger ist aktuell die Nummer 222. Aus Schweizer Sicht führt Belinda Bencic (15.) im Ranking vor Viktorija Golubic (64.) und Simona Waltert (98.)