WTA-Weltrangliste: Lys klettert, Grabher feiert verdientes Comeback in Top 100

Gute Nachrichten gibt es in dieser Woche beim Blick auf die WTA-Weltrangliste für Fans aus Deutschland und Österreich. Eva Lys klettert weiter und Julia Grabher ist zurück in den Top 100

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.10.2025, 13:39 Uhr

© Getty Images Eva Lys und Julia Grabher sorgen in diesen Tagen für gute Stimmung bei den Fans aus Deutschland und Österreich.

Eva Lys klettert im Ranking auf Rang 44 und sitzt den den deutschen Routniers Laura Siegemund (40) und Tatjana Maria (Platz 43) damit im Nacken. Bereits in der vorletzten Woche belegte Lys diesen Platz und stellt damit ihr bisheriges Karrierehoch ein. Auch Ella Seidel macht sechs Plätze gut und steht an diesem Montag auf Rang 90.

Knapp dahinter ist seit dieser Woche auch eine Rückkehrerin in die Top 100 geführt. Julia Grabher platzierte die Farben Österreichs wieder in den Bereich der besten 100 Spielerinnen und darf sich nach ihrem Titel beim Challenger im brasilianischen Florianópolis über Platz 93 freuen.

Lulu Sun springt ebenfalls in Top 100

Den größten Sprung in dieser Woche macht Lulu Sun. Die Schweizerin kämpfte sich beim WTA 250er-Turnier im chinesischen Guangzhou von der Qualifikation in das Endspiel und klettert um satte 28 Plätze auf den 88. Rang.

Die Top Ten bleiben namenstechnisch unverändert. Aryna Sabalenka führt vor Iga Swiatek und Coco Gauff. Elena Rybakina (Platz sechs) und Madison Keys (sieben) schieben sich lediglich an Jasmine Paolini (fällt auf Position acht) vorbei.

Anders als bei den Männern, steht bei den Frauen das Feld für die WTA Finals in Riad bereits fest. Elena Rybakina buchte das letzte Ticket für das Turnier in der kommenden Woche.