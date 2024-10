WTA Wuhan: Qinwen Zheng fixiert rein chinesisches Halbfinale

Olympiasiegerin Qinwen Zheng hat mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Jasmine Paolini das Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Wuhan erreicht. Dort trifft sie auf Landsfrau Xinyu Wang.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2024, 16:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Qinwen Zheng hat nach Peking auch in Wuhan das Halbfinale erreicht

Eine Woche, nachdem Qinwen Zheng das Halbfinale beim WTA-Tour-1000-Event in Peking erreichen konnte, steht die Olympiasiegerin von Paris 2024 nun auch in Wuhan unter den letzten vier. Zheng besiegte Jasmine Paolini mit 6:2, 3:6 und 6:3. Und garantierte den Fans in Wuhan damit eine Lokalmatadorin für das Endspiel.

Denn morgen wird Zheng auf ihre Landsfrau Xinyu Wang treffen, die sich in ihrem Viertelfinale gegen Ekaterina Alexandrova in einem dramatischen Match mit 4:6, 7:5 und 7:6 (6) behaupten konnte.

Und auch das zweite Match der Vorschlussrunde in Wuhan hat es in sich. Da kommt es nämlich zur Neuauflage des US-Open-Endspiels von 2023 zwischen Coco Gauff und Aryna Sabalenka. Gauff hatte am Freitag mit Magda Linette ebenso wenige Probleme wie Sabalenka mit Magdalena Frech.

Hier das Einzel-Tableau in Wuhan