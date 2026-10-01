Würdigung von Rafael Nadal: Alexandra Eala landet auf prestigeträchtiger Liste

Alexandra Eala sorgt weltweit für Furore: Die 21-Jährige hat es in die “TIME100 Next 2026”-Liste geschafft – und wird dort von Rafael Nadal gewürdigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.10.2026, 09:04 Uhr

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© Getty Images Alexandra Eala liegt im Ranking derzeit auf Rang 18

Seit geraumer Zeit kennt der Hype um Alexandra Eala bei den Tennisturnieren dieser Welt keine Grenzen mehr. Nun wurde der 21-Jährigen von den Philippinen eine große Ehre zuteil: Eala schaffte den Sprung in die prestigeträchtige "TIME100 Next 2026“-Liste, die laut dem Magazin die weltweit einflussreichsten Nachwuchstalente umfasst.

Die Liste umfasst “Führungskräfte, die die Zukunft gestalten” und ist in fünf Kategorien unterteilt: Ausnahmetalente, Künstler, Führungskräfte, Innovatoren und Fürsprecher. Eala wird vom Magazin zu den Innovatoren gezählt und erhielt in Form eines Klappentexts von Rafael Nadal eine besondere Würdigung.

Eala schrieb 2026 Geschichte

“Eine ihrer größten Stärken ist ihre Fähigkeit, zuzuhören, zu lernen und sich ständig weiterzuentwickeln“, schreibt Nadal. ”Aber was vielleicht noch wichtiger ist: Alex ist nach wie vor ein wunderbarer Mensch – herzlich, zugänglich und bescheiden. Es ist nicht leicht, damit umzugehen, in so jungen Jahren zu einem echten Phänomen zu werden, und es ist ihr hoch anzurechnen, dass sie auf dem Boden geblieben ist.” Eala traf Nadal erstmals 2018 im Alter von 13 Jahren und zählt den Spaniern zu ihren großen Vorbildern.

Acht Jahre nach dem ersten Treffen mit Nadal ist Eala in der Weltspitze angekommen: Als erste philippinische Spielerin überhaupt gewann sie in diesem Jahr in Washington einen Titel auf der WTA-Tour. Im Ranking liegt die 21-Jährige derzeit auf Rang 18. “Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als ihre Fortschritte weiterhin mit Freude zu beobachten”, meinte Nadal.