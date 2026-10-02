YONEX TOUR PLATINUM wird offizieller Spielball beim Davis Cup Final 8

Der YONEX TOUR PLATINUM ist als offizieller Spielball für das Davis Cup Final 8 2026 ausgewählt worden. Beim Saisonfinale des traditionsreichen Nationenwettbewerbs treten vom 24. bis 29. November in Bologna acht Nationalmannschaften gegeneinander an.

von PM

zuletzt bearbeitet: 02.10.2026, 12:26 Uhr

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© YONEX Der YONEX Tour Platinum

Damit kommt der TOUR PLATINUM bei einem der wichtigsten internationalen Mannschaftswettbewerbe im Tennis zum Einsatz. Die acht für das Final 8 qualifizierten Teams kämpfen in Italien um den Titel, wobei jedes Match direkten Einfluss auf den weiteren Turnierverlauf hat.

YONEX ist mit seinen Tennisbällen bei zahlreichen professionellen Veranstaltungen weltweit vertreten. Der TOUR PLATINUM wurde für den Einsatz im professionellen Tennis entwickelt und ist von World Tennis (ehemals ITF) sowie der Japan Tennis Association (JTA) zugelassen. Zu seinen Eigenschaften zählen ein konstantes Flugverhalten, ein gleichmäßiger Absprung und eine hohe Haltbarkeit.

„Zu verstehen, welchen Bedingungen Spieler auf dem Platz begegnen, und praktische Möglichkeiten zu finden, sie bei ihrer Leistung zu unterstützen, ist seit jeher ein wichtiger Bestandteil unserer Produktentwicklung“, heißt es von YONEX. Dieser Ansatz spiegele sich auch in den Partnerschaften mit Turnieren wider. Beim Davis Cup Final 8 soll der TOUR PLATINUM den Spielern während ihres Einsatzes für ihre Nationalmannschaften in Bologna zur Verfügung stehen.

TOUR PLATINUM auch bei weiteren Top-Turnieren im Einsatz

Neben dem Davis Cup Final 8 wird der TOUR PLATINUM 2026 bei weiteren hochklassigen Veranstaltungen eingesetzt. Dazu zählen alle fünf ATP-Turniere der Asian Swing in Chengdu, Hangzhou, Tokio, Peking und Shanghai.

Auch auf der WTA-Tour kommt der Ball zum Einsatz, u.a. bei den Turnieren in Peking, Tokio und Osaka.