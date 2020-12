Zverev-Familie spricht über Olya Sharypova: "Unruhig, instabil, mehr das Partygirl"

Alexander Zverev und seine Familie haben sich zur Zeit mit Ex-Freundin Olga Sharypova geäußert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.12.2020, 12:58 Uhr

© Instagram / @olyasharypova Olya Sharypova, Alexander Zverev

Alexander Zverev und seine Eltern haben sich erstmals ausführlicher zum Thema Olya Sharypova geäußert. Die Ex-Freundin von Zverev hatte Ende Oktober schwere Vorwürfe um häusliche Gewalt gegen Zverev erhoben und kurz später auch über einen Selbstmordversuch im Rahmen des Laver Cups in Genf berichtet. Zverev hatte via Instagram widersprochen, die Äußerungen entsprächen "nicht der Wahrheit".

In einem SPIEGEL-Porträt erklärte er nun, wie er von den Vorwürfen erfahren habe. "Ich saß mit Mischa oben in meinem Zimmer, schaute mit offenem Mund auf mein Handy und dachte nur: Was ist denn jetzt los?" Zverev wiederholte zudem: "Nichts davon ist wahr, die Anschuldigungen stimmen einfach nicht."

Sharypova: Anderes Leben geführt

Seine Eltern ließen durchblicken, dass die Zeit mit Sharypova schwierig gewesen sei. Sharypova habe mit ihr wie eine Konkurrentin um Saschas Aufmerksamkeit gerungen, erklärte Mutter Irina. Bei gemeinsamen Essen sei sie aufgesprungen, wenn sie fertig gewesen sei und habe Zverev aufgefordert, mit ihr zu gehen, auch wenn der Rest noch gegessen habe. Zwar Kleinigkeiten, so Irina Zverev, "aber an solchen Sachen hat man gemerkt: Sie ist unruhig, instabil."

Sharypova habe ein anderes Leben geführt, so Vater Alexander Zverev. "Sascha mit seinem disziplinierten Alltag als Sportler, sie war mehr das Partygirl."

Sharypova habe sich im Dezember 2019, zwei Monate nach Ende der Beziehung, bei ihm gemeldet und sich entschuldigt, so der Vater weiter. Sie sei "dumm" gewesen, habe "viele Dinge falsch" gemacht, habe sie erklärt, und sie hätte gerne eine neue Chance bei Sascha bekommen. Er habe versucht zu beruhigen und gesagt: "Das Leben geht weiter."

Eine SPIEGEL-Anfrage über die Wahrnehmung des Familienlebens der Zverevs habe Sharypova unbeantwortet gelassen, heißt es weiter.

Zverev und Sharypova kennen sich bereits aus Jugendtagen, im September 2018 waren sie schließlich zusammengekommen.

