Zverev oder Medvedev - wer braucht den Sieg heute dringender?

Alexander Zverev und Daniil Medvedev spielen heute im letzten Viertelfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris gegeneinander. Für den Deutschen geht es um die Chance auf die Titelverteidigung, für Medvedev um eine Fahrkarte nach Turin.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.10.2025, 23:06 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev möchte in Paris seinen Titel verteidigen

Alexander Zverev hat in dieser Spielzeit schon sehr viele Pressekonferenzen gegeben, deshalb ist es hoffentlich verzeihlich, dass das Datum seiner folgenden Einschätzung nicht mehr ganz nachvollziehbar ist. Aber in einem Zwischenfazit der Saison 2025 kam die Rede auch auf Daniil Medvedev. Von dem Zverev sinngemäß meinte, dass dieser in den restlichen Matches auf der Tour noch so schlecht spielen könne - gegen ihn, Zverev, packe er, Medvedev, immer sein bestes Tennis aus.

Zu sehen war das in diesem Jahr im Halbfinale von HalleWestfalen, in dem Alexander Zverev eigentlich selbst ziemlich gut spielte. Im Gegensatz zum Viertelfinale von Peking, in dem Medvedev bei weitem nicht die Sterne vom Himmel spielen musste, um sich gegen die deutsche Nummer mit 6:3 und 6:3 durchzusetzen.

Zverev gegen Davidovich-Fokina souverän

Dazu zwei Beobachtungen: Die Form von Alexander Zverev ist seit dieser Begegnung in der chinesischen Hauptstadt wieder deutlich besser geworden. Zu sehen war dies beim Finaleinzug in Wien, wo Zverev dem Champion Jannik Sinner ein Match auf Augenhöhe lieferte. Oder auch gestern beim sicheren 6:2 und 6:4 gegen Alejandro Davidovich-Fokina in der La Defense Arena in Paris.

Andererseits: Auch Daniil Medvedev blüht in diesem Herbst wieder ein bisschen auf. Der Turnersieg in Almaty mag nur 250 ATP-Punkte wert gewesen sein, aber endlich mal wieder eine Trophäe in Händen zu halten, hat Meddy sicherlich gutgetan. Im Gegensatz zu Zverev hatte er im Achtelfinale von Paris mit Lorenzo Sonego allerdings hart zu kämpfen.

Medvedev mit Horrorserie gegen Sinner

Was ist also heute im letzten Match des Tages zu erwarten? Schwierig. Eines lässt sich aber sagen: Daniil Medvedev bräuchte den Sieg deutlich dringender als Alexander Zverev. Denn sollte Medvedev tatsächlich das Pariser Turnier gewinnen, dann hätte er noch eine Chance, um zu den ATP Finals zu fahren. Wenn noch ein paar andere Dinge passieren, auf die er keinen Einfluss hat (etwa die Entscheidung von Novak Djokovic, ob er denn in Turin antreten wird oder nicht).

Das „Problem“ ist indes: In der Vorschlussrunde würde gemäß Papierform Jannik Sinner warten. Und gegen den hat Daniil Medvedev eine ebenso schlechte Serie wie Alexander Zverev gegen ihn selbst.

