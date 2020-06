Zwei Corona-Fälle bei Tipsarevic-Turnier - Mladenovic sagt ab

Auch beim Einladungsevent von Janko Tipsarevic in Belgrad gab es nun die ersten COVID-19-Fälle. Das Turnier soll jedoch weitergehen. Kristina Mladenovic hat ihre Teilnahme indes abgesagt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.06.2020, 11:42 Uhr

© Getty Images Kristina Mladenovic

Tomislav Brkic und Doppelspieler Matej Sabanov wurden nach ihrer Rückreise positiv auf COVID-19 getestet. Das berichtet die Seite ubitennis.com.

Beide hatten an der Eastern European Championship auf der Academy-Anlage von Ex-Profi Janko Tipsarevic teilgenommen. Während des Turniers habe keiner Symptome gezeigt, so Tipsarevic in einem Statement. "Aufgrund der allgemeinen Situation und trotz aller in unserem Land geltenden Sicherheitsmaßnahmen rate ich natürlich jedem, einen Test durchzuführen, wenn er den Verdacht hat, infiziert zu sein, ihn melden, die Teilnahme am Turnier zu beenden und sich zu isolieren, bis die Ergebnisse vorliegen."

In Belgrad hatte vor zwei Wochen auch die umstrittene Adria-Tour von Novak Djokovic ihren ersten Stopp - Djokovic, Grigor Dimitrov, Borna Coric und Victor Troicki wurden im Anschluss allesamt positiv auf Corona getestet. Im Gegensatz zum Djokovic-Turnier finden die Eastern European Championship jedoch hinter verschlossenen Türen statt.

Bei Brkic und Sabanov bestünden jedoch keine Anzeichen, dass sie sich während des Turniers angesteckt hätten, so Tipsarevic. Leute, die mit ihnen während des Turniers Kontakt gehabt hätten, seien negativ getestet worden.

"Zu früh zum Reisen": Mladenovic sagt Teilnahme ab

Das Turnier soll am Montag weitergehen, dann mit den Damen. Gemeldet sind unter anderem Ivana Jorovic, Irina Camelia Begu, Ana Bogdan and Jana Fett.

Abgesagt hat indes Kristina Mladenvic. Sie wolle Tipsarevic für die Einladung danken, die jüngsten Entwicklungen hätten ihr jedoch aufgezeigt, "dass es noch zu früh ist, um unter optimalen Umständen zu reisen und zu spielen", schrieb sie am Samstag auf Instagram. Sie freue sich darauf, künftig mal in Serbien anzutreten.