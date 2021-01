Adelaide-Exhibition: Dominic Thiem vs Rafael Nadal zum Nachlesen im Ticker

Dominic Thiem trifft beim Einladungsturnier in Adelaide am Freitag auf Rafael Nadal. Das Match gibt's ab 9.30 Uhr MEZ live im TV und Livestream auf Eurosport - sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.01.2021, 11:34 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Bis dahin... ... alles Gute - und jetzt gönnen wir uns noch etwas vom Spiel Barty vs Halep. Nächster Auftritt Beim ATP Cup, dort trifft Österreich am 2. Februar auf Italien. Fazit Unterhaltsames Match, am Ende dann doch recht locker geführt. Ob Thiem seine Lust am Netzspiel auch in die echten Matches in 2021 transportiert? Wir sind gespannt. Thiem - Nadal: 5:7, 4:6 Noch etwas Show am Ende, ein Stöppchen hier und zum Matchball noch eines da - Sieg für Nadal. Thiem - Nadal: 5:7, 4:5 Thiem mit dem Vorhand-Brett aller Vorhand-Bretter zum 15:15, aber auch mit einer misslungenen Serve-and-Volley-Einlage zum 15:40. Am Ende bleibt ein Stopp im Netz hängen - Break Nadal, er serviert nun zum Match. Thiem - Nadal: 5:7, 4:4 Nadal mit einem Halbvolley-Stopp, als habe er sein Leben lang nichts anderes gespielt. Zu null zum Ausgleich. Thiem - Nadal: 5:7, 4:3 Okay, erste Exhibition-Einlage: Thiem bekommt den ersten Volley nicht weg, dann gibt's eine kleine Show, Thiems Passierversuch mit beidhändiger Rückhand landet aber verdammt tief im Netz - komisch, er hat sie ja früher beidhändig gespielt. Am Ende Thiem zu 30 - und beide im lockeren Plausch zur Pause. Thiem - Nadal: 5:7, 3:3 Nadal wieder mit dem erfolgreichen Weg ans Netz und dem Ass zum Abschluss - zu 15. Thiem - Nadal: 5:7, 3:2 Kontrollierte Rückhand-longline von Thiem zum 15:0 und wieder mit Aufschlag-Volley zum 40:15. Den erneuten Versuch pariert Nadal mit einem tiefen Return, Thiem aber mit dem guten Slice-Aufschlag zum Spiel. Thiem - Nadal: 5:7, 2:2 Seriöses Tennis, dennoch lockere Atmo: Nadal vorhin mit breitem Grinsen bei einer Challenge, Thiem lacht nun bei einem Netzroller von Rafa. Der macht das 2:2 zu null. Thiem - Nadal: 5:7, 2:1 "Wooooooooooshhhh!" (Grober Soundeffekt einer Nadal-Vorhand inside-out.)

"Game Thiem" (Exakter Soundeffekt des Schiedsrichters.)

Thiem mit guten Aufschlägen zu 15. Thiem - Nadal: 5:7, 1:1 Eine Augenweide: Nadal mit überlegtem Serve-and-Volley beim 30:15 - mit butterweichem Rückhandvolley zum Abschluss. Da geht uns doch das Herz auf. Thiem - Nadal: 5:7, 1:0 Thiem zu 30, ein Rückhand-Brett von Nadal bleibt hängen, am Ende Thiem mit dem guten ersten Aufschlag zum Spiel. Zwischenfazit Viele schnelle Punkte, viel über den Aufschlag. Thiem mit 11 Winnern, Nadal mit 9, beide mit 11 Fehlern ohne Not. Dafür Thiem mit dem guten Weg nach vorne: 8 Punkte waren drin, ebenso aber bei Nadal. Thiem - Nadal: 5:7 Thiem geduldig beim ersten Punkt, dann mit starker Vorhand longline zum 15:30. Beim 30:30 ein Thiem-Vorhand-Brett, Nadal mit der Challenger, aber die sagt: war noch einen Millimeter drauf. Breakball - aber Nadal wehrt mit gutem Aufschlag ab. Und setzt beim Satzball eine Vorhand auf die Seitenlinie. Thiem - Nadal: 5:6 Thiem wirkt nun etwas hektisch, ein 30:40 macht er mit guter Aufschlag-Vohand-Kombi wett. Danach guter Punkt von Nadal, mit kontrollierter Offensive, zweite Breakchance - und Thiem mit der machbaren Vorhand am Rahmen ins Aus. Break Nadal! Thiem - Nadal: 5:5 Nun erstmals ein paar längere Ballwechel in einem Spiel. Beim 30:15 legt Thiem eine Rückhand hin, wie nur er sie kann: in der Hocke flach einhändig weggezogen - stark! Nadal aber über den Aufschlag zum Spiel. Und im VIP-Bereich... ... hinter Thiems Bank wird mal schön ein Gläschen Sekt gezwitschert. Herrlich. Thiem - Nadal: 5:4 Das ging schnell - Thiem zu null. Thiem - Nadal: 4:4 Hat Thiem in der Off-Season die Nummer von Stefan Edberg zugesteckt bekommen? Eine gute Chip-and-Charge-Einlage zu Beginn, aber Nadal mit starkem Passierball. Beim 30:15 verzieht Rafa zwei Vorhände - erster Breakball. Aber Nadal mit seiner Sicherheitsvariante Slice-Serve nach außen, danach die Vorhand, diesmal ins Feld. Am Ende verzieht Thiem die Rückhand zum Spiel. Schnelle Punkte/Fehler bislang, kaum lange Ballwechsel. Ein Blick auf's H2H... ... und siehe da: Thiem liegt 6:9 zurück, hat die letzten beiden Matches aber gewonnen - in Melbourne und London 2020. Fünf Tiebreaks in sechs Sätzen waren dabei, Ivo Karlovic gefällt das. Thiem - Nadal: 4:3 Im Ballwechsel beide noch mit Problemen bei der Länge, der Platz wirkt - zumindest von uns aus - recht schnell. Thiem wieder mit dem Weg ans Netz, Nadals Not-Lob knapp im Aus, wäre ein spektakulärer Punkt geworden! Am Ende verzieht Rafa eine Rückhand - Thiem zu 30. Thiem - Nadal: 3:3 Thiem testet beim ersten Punkt das Hawk-Eye, muss aber selbst lachen - Nadals Aufschlag noch klar im Feld. Und die anderen auch. Nadal zu null. Thiem - Nadal: 3:2 Beide Spieler noch mit Problemen beim Return, vor allem, wenn der Aufschlag mit Schnitt kommt. Thiem indes sucht weiter den Weg ans Netz, ein Pete-Sampras-Gedächtnis-Dunk ist dabei, auch ein hoher Rückhandvolley mit etwas Glück auf die Linie. Zu 15. Thiem - Nadal: 2:2 Nadal mit schöner Aufschlag-Vorhand-Übersichtsvolley-Kombi beim ersten Punkt, Thiem indes werkelt noch etwas an seiner Returnposition. Thiem - Nadal: 2:1 Thiem mit starken Aufschlägen, einer davon ein 211-km/h-Brett. Die Serve-and-Volley-Einlage beim 40:0 leicht verschenkt, am Ende über Einstand und mit dem Ass zum Spiel. Thiem - Nadal: 1:1 Nadal mit starken Aufschlägen zu Beginn, und aktuell sind wir äußerst begeistert, vor allem vom Wetter down under. Sommer, Sonne, Kaktus, dann noch ein Doppelfehler und am Ende Nadal zu 15. Thiem - Nadal: 1:0 Hat Thiem etwas an seiner Aufschlagbewegung geschraubt? Sieht etwas kompakter aus. Einen Doppelfehler legt er dennoch hin zu Beginn, zu 30 bringt er sein Spiel durch, auch weil Nadal am Ende einen Volley verzieht. Oh, schön... ... Bilder vom 2009er-Finale, dem einzigen Sieg von Nadal in Melbourne. Mit dem legendären KIA-Mann im Hintergrund, der mit den langen Ansprachen. Simona Halep und Darren Cahill... ... sind also auch unter den Zuschauern, wer kann's ihnen verdenken? Simo darf im Anschluss übrigens noch gegen Ash Barty ran, sollte man sich anschauen. Rafa Nadal... ... hat sich dieser Tage übrigens auf CNN die Ehre gegeben und mal wieder die richtigen Sachen gesagt. Kann man sich durchaus mal anschauen --> www.tennisnet.com/news/rafael-nadal-ueber-quarantaene-zeit-breitere-perspektive-sehen Dominic Thiem... ... hat die Wahl gewonnen und will servieren. Warum auch nicht? Und da isser... ... der Domi. Und der Rafa auch! Ohne dass alle French-Open-Titel einzeln aufgezählt werden. Schade. Aber wir sind halt schon spät dran. Rund 5.000 Zuschauer... ... waren in der Day Session dabei - fast also so etwas wie Normalität wieder im Tennis. Schrieben wir gerade 9.30 Uhr? Aktuelle Info aus Australien: Es wird doch eher 9.45 Uhr. Um 9.30 Uhr soll's jedenfalls losgehen... ... aber im Zweifel geht der Trend eh zur Liveübertragung mit Parallel-Ticker. Wer jetzt schon Eurosport eingeschaltet hat, leicht irritiert ist... ... und sich sicherheitshalber den dritten Kaffee einschenkt, der sei beruhigt: Tennis wird auch weiterhin mit gelben Bällen gespielt, und auf grünem Untergrund schon lange nicht mehr in Australien. Und der Ex-US-Präsident hat auch nicht das Metier gewechselt. Noch läuft hier Snooker. Und Djokovic... ... hat schon vorgelegt, nachdem er zunächst kurzfristig abgesagt hatte. Im Doppelpack mit Filip Krajinovic hieß es 6:3, 6:3 am Ende gegen Jannik Sinner. Danach gewann Serena Williams gegen Naomi Osaka. A Day at the Drive... ... heißt das Exhibition-Turnier in Adelaide. Thiem, Nadal, Djokovic und Co. durften ja die vergangenen 14 Tage bereits hier verbringen.

Unsere Vorfreude... ... auf Thiem vs Nadal ist ja schon riesengroß, eure hoffentlich auch. Auch wenn's nur ein Showkampf ist. Aber wir sind ziemlich sicher: Die beiden machen ernst. Guten Morgen... ... Herrschaften, frohes neues (Tennis-)Jahr!

In Adelaide treffen in zwei Sessions insgesamt vier Top-Stars der Frauen und Herren im Memorial Drive Tennis Centre in Adelaide aufeinander - Dominic Thiem und Rafael Nadal bestreiten das Auftaktmatch der Night Session um 9.30 Uhr MEZ.

Zwei Gewinnsätze sind geplant, ein möglicher entscheidender dritter Durchgang soll als Match-Tiebreak ausgespielt werden.

Im ersten Match in der Nacht haben Novak Djokovic/Filip Krajinovic gegen Jannik Sinner gewonnen (Djokovic hatte zunächst verletzt zurückgezogen, im zweiten Satz aber dann doch gespielt); im Anschluss siegte Serena Williams gegen Naomi Osaka.

Die Einnahmen der Tickets werden an die Australian Tennis Foundation gespendet. Die Stiftung setzt sich für die am meisten benachteiligten Menschen in Südaustralien ein. "Dass wir die größten Namen im Tennis versammelt haben, ist vor allem dank der überragenden Reaktion der Menschen in Südaustralien auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen", sagte der Sportminister Corey Wingard.

Thiem zuletzt mit Erfolgen gegen Nadal

Im direkten Vergleich bei offiziellen Spiele zwischen Thiem und Nadal steht's 9:6 für den Spanier. Aber: Beide Duelle in 2020 hat Thiem für sich entschieden. Zunächst eines der besten Matches der vergangenen Australian Open, hier gewann der Lichtenwörther im Viertelfinale mit 7:6 (3), 7:6 (4), 4:6 und 7:6 (6). Und dann am Ende der Saison bei den ATP Finals mit 7:6 (7), 7:6 (4). Das einzig weitere Match auf Hartplatz hatte Nadal 2018 in einem Fünfsatz-Drama bei den US Open gewonnen.

Wo kommt Thiem gegen Nadal?

Das Showmatch zwischen Thiem und Nadal ist für 9.30 Uhr MEZ angesetzt.