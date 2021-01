Nadal schlägt Dominic Thiem in Adelaide-Exhibition

Rafael Nadal hat beim Showturnier in Adelaide gegen Dominic Thiem mit 7:5, 6:4 gewonnen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.01.2021, 11:33 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

In einem kurzweiligen Spiel ging anfänglich viel über den Aufschlag, lange, spektakuläre Ballwechsel waren eher Mangelware. Das Niveau: dennoch okay, auch weil speziell Dominic Thiem ungewohnterweise oft den Weg ans Netz suchte. Durchaus mit Erfolg.

Er kam auch zu den ersten Breakbällen des Spiels, aber Nadal parierte und nutzte seinerseits die Chance zum 6:5 - und servierte anschließend aus.

Durchgang zwei lief entspannter ab, sogar Nadal lachte sich ab und an ins Fäustchen zu ließ sein Feingefühl am Netz aufblitzen.

Thiem verlor am Ende etwas die Spannung, Nadal beendete das Duell mit lockeren Volleys.

Nadal und Thiem sind happy

"Wir schaffst du es, immer noch so jung auszusehen", wurde Nadal im On-Court-Interview gefragt, "Du spürst meinen Körper nicht", antwortete er. Er sei einfach happy, immer noch auf Tour zu sein und seiner Leidenschaft Tennis nachgehen zu dürfen.

"Wir müssen einfach dankbar sein, hier sein zu dürfen, es waren zwei tolle Wochen in Adelaide", sagte Thiem. Er wurde mal wieder auf seinen ersten Major-Sieg in New York angesprochen, "Das hat eine Menge Druck genommen. Ich habe vorher ja drei Finals verloren, zwei davon gegen diesen Typen", spielte er auf die Endspielniederlagen 2018 und 2019 in Roland Garros gegen Nadal an.

-exhibition-dominic-thiem-vs-rafael-nadal-im-tv-livestream-und-liveticker">Hier könnt ihr das Match im tennisnet-Liveticker nachlesen.

Next Stop für Nadal und Thiem: der ATP Cup

Vor dem Spiel zwischen Nadal und Thiem hatte in der Day Session Novak Djokovic gegen Jannik Sinner gewonnen - in Kombi mit Filip Krajinovic, der den ersten Satz spielen durfte. Danach gewann Serena Williams gegen Naomi Osaka.

Als letztes Spiel duellieren sich die beiden Topspielerinnen der WTA-Tour: Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty trifft nun auf die Weltranglisten-Zweite Simona Halep.

Für Thiem, Nadal und Co. geht es ab dem 2. Februar in Melbourne weiter, beim ATP Cup.

Die Australian Open beginnen am. 8. Februar.