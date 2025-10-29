Alcaraz nach Paris-Aus ratlos: "Ich weiß nicht, was hier passiert ist“

Mit einer schwachen Leistung verabschiedete sich der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz beim ATP Masters 1000-Turnier in Paris gleich zum Auftakt. Die Dreisatz-Niederlage gegen Cameron Norrie gab so einige Rätsel auf.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 29.10.2025, 20:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz war nach der Auftaktniederlage beim Masters in Paris sichtlich ratlos.

Nachdem man Matches wie dieses in den vergangenen Jahren bei Carlos Alcaraz häufiger beobachten hatte können, war der 22-jährige Spanier in letzter Zeit wesentlich konstanter in seinen Leistungen. "Ich bin mit viel Energie und in Topform hierhergekommen. Ich bin mit dem Gedanken angereist, gute Ergebnisse zu erzielen, weil ich in letzter Zeit sehr gut gespielt habe“, so Alcaraz nach der 6:4, 3:6 und 4:6-Niederlage gegen Norrie. „Dieses Jahr ist mein bisher bestes, was das Spielen zum Jahresende angeht. Ich habe mich mit anderen Spielern und meinem Team ausgetauscht und gesagt, dass ich mich großartig fühle.“

Gerade aus diesen Gründen könne sich der Weltranglisten-Erste seinen Ausrutscher nicht wirklich erklären: "Ich weiß nicht, was hier passiert ist". „Ich habe hier viel trainiert, ich habe mich großartig gefühlt, fantastisch, habe mich auf dem Platz gut bewegt und den Ball gut getroffen“, fügte Alcaraz hinzu. „Ich hatte alle Ideen und Ziele klar vor Augen. Aber heute, selbst im ersten Satz – den ich gewonnen habe – hatte ich einfach das Gefühl, dass ich viel mehr hätte leisten können.“

Der Fokus liege nun jedenfalls voll und ganz auf den kommenden Aufgaben: "Ich werde versuchen, mich bestmöglich vorzubereiten, sowohl für Turin als auch für den Davis Cup, die wirklich wichtigen Turniere, die jetzt vor mir liegen“, sagte Alcaraz. „Im Moment möchte ich einfach nur wieder zu Hause sein, und dann sehen wir weiter. Aber natürlich werde ich trainieren und mich vorbereiten, und ich werde alles daransetzen, dass so etwas nicht wieder passiert.“

Alcaraz' frühe Niederlage bedeutet gleichzeitig, dass Rivale Jannik Sinner die Weltranglistenführung zurückerobern könnte, sollte er seinen ersten Titel beim Masters in Paris holen.

Hier das Einzel-Tableau in Paris