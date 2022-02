ATP Acapulco: Favoritensiege! - Daniil Medvedev, Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas weiter

Sowohl Australian-Open-Champion Rafael Nadal, als auch Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas gelangen in der ersten Runde des ATP-Turniers in Acapulco jeweils Zweisatz-Erfolge. Matteo Berrettini musste verletzungsbedingt aufgeben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.02.2022, 09:17 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal steht wie Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas im Achtelfinale von Acapulco

Kein Favoritensterben beim ATP-World-Tour-500-Event in Acapulco: Weder Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas noch Rafael Nadal mussten zum Auftakt des Hartplatz-Turniers einen Satz abgeben. Alle drei Topstars folgten damit Alexander Zverev ins Achtelfinale nach, der am gestrigen Tag mit seinem Rekordmatch für Aufsehen in der mexikanischen Tourismus-Großstadt sorgte.

Das Schaulaufen der Tennisgrößen eröffnete Daniil Medvedev, der bei seinem 6:3,-6:4-Erfolg über den wankelmütigen Franzosen Benoit Paire die Jagd auf die Nummer-eins-Position im ATP-Ranking eröffnete. Sollte der Russe im Verlauf des Turniers weiterhin keine großen Probleme haben und am Ende gar den Titel holen, würde er auch bei einem Turniererfolg von Novak Djokovic in Dubai die Führung in der Herren-Weltrangliste übernehmen.

„Rafa“ wieder voll da

Lediglich in Satz zwei geriet der topgesetzte Moskauer zu Beginn mit einem Break in Rückstand, konnte diese Scharte aber in kürzester Zeit wieder wettmachen. Medvedev merkte nach der gewonnenen Partie an, dass noch ein wenig Sand im Getriebe sei: „Es ist niemals leicht nach einer Phase der Erholung und einer turnierfreien Zeit wieder zurück zu kommen.“ In Runde zwei wartet nun der Spanier Pablo Andujar, der den Wildcard-Lokalmatador Alex Hernandez mit einem 6:0,-6:1-Erfolg düpierte.

Noch einen Tick eindrucksvoller meldete sich Australian-Open-Sieger Rafael Nadal nach einer quasi einmonatigen Turnierabsenz zurück. Der „Stier aus Manacor“ fertigte den US-Amerikaner Denis Kudla mit 6:3, 6:2 ab. Der Spanier zeigte dabei keine wirklich Schwächen und meldete klar seinen Favoritenstatus für die mit 1.832.890 US-Dollar dotierte Veranstaltung in Mittelamerika an. Nadal hält damit bei einem Match-Rekord von 11:0 in dieser Saison.

Dass es für den Mallorquiner in einer ähnlichen Tonart weitergehen könnte, scheint plausibel, geht es im Achtelfinale gegen den US-amerikanischen Lucky Loser Stefan Kozlov. Zu unterschätzen ist die 24-jährige Nummer 130 des ATP-Rankings allerdings nicht, überraschte der gebürtige Mazedonier in seiner Auftaktpartie doch niemand geringeren als Grigor Dimitrov. Der Bulgare zog sich dabei eine 6:7(8),-7:5,-3:6-Niederlage zu.

Berrettini erneut von Verletzungspech geplagt

Den Top-Reigen beendete am Center Court zu Acapulco der Grieche Stefanos Tsitsipas, der gegen den Serben Laslo Djere noch am härtesten zu Kämpfen hatte. Schlussendlich setzte sich aber auch der Weltranglisten-Vierte mit 7:6 (7), 7:6 (4) durch und feierte damit seinen 200. Matcherfolg seiner Karriere auf ATP-Tour Niveau. Der Mann aus Athen bekommt es im Achtelfinale mit dem US-Qualifikanten J. J. Wolf zu tun. Die 23-jährige Wundertüte aus Cincinnati bezwang Lorenzo Sonego aus Italien mit 3:6, 7:6 (7) und 6:2.

Eine bittere Pille hatte der Italiener Matteo Berrettini zu schlucken. Der an fünf gereihte Römer musste nach gewonnenem ersten Satz beim Stand von 6:4 und 1:5 vorzeitig zum Netz schreiten. Der aktuell Weltranglisten-Sechste klagte über Schmerzen in der Oberbauch-Muskulatur.

