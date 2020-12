ATP Awards: Nadal gewinnt Fairplay-Preis, Federer ist Fan-Liebling

Neben Rafal Nadal und Roger Federer haben auch Carlos Alcaraz, Andrey Rublev und Vasek Pospisil Preise abgeräumt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.12.2020, 09:50 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Rafael Nadal gewann zum dritten Jahr in Folge den Stefan Edberg Sportsmanship Award, zum insgesamt vierten Mal. Nadal hatte den Fairplay-Preis bereits 2010, 2018 und 2019 abgeräumt. Nominiert waren auch Dominic Thiem, John Millman und Diego Schwartzman.

Roger Federer räumte - wie gewohnt - den Preis als Fan-Liebling ab, zum 18 Mal (!) in Folge. Federer hatte nur ein Turnier gespielt in 2020, bei den Australian Open, danach war er wegen zwei Knie-Operationen ausgefallen. Seine Auftritte in Melbourne hatten es allerdings in sich. Im Doppel gewannen Jamie Murray und Neal Skupski.

Als Comeback-Spieler des Jahres wurde Vasek Pospisil ausgezeichnet. Der Kanadier, ehemals die Nummer 25, hatte die Saison nach einer Rücken-Operation außerhalb der Top 100 begonnen und beendete es auf Platz 61, unter anderem dank Finals in Montpellier und Sofia und einem Achtelfinale bei den US Open.

Der am meisten verbesserte Spieler ist Andrey Rublev. Der 23-Jährige stieg bis auf Platz 8 im ATP-Ranking auf und gewann fünf Turniere - mehr als jeder andere in 2020. Wie Novak Djokovic gewann er 41 Matches in diesem Jahr, so viele wie kein sonstiger Spieler.

Als Newcomer des Jahres wurde Carlos Alcaraz ausgezeichnet. Der 17-jährige Spanier machte einen Sprung von Platz 491 bis auf Rang 141 in der Weltrangliste; zwischenzeitlich stand er auf Platz 136. Alcaraz gewann drei Titel auf der ATP-Challenger-Tour in 2020, in solch jungem Alter hatten das bislang nur Richard Gasquet, Novak Djokovic, Juan Martin del Portro und Felix Auger-Aliassime geschafft.

Frances Tiafoe gewann den Arthus Ashe Humanitarian Award. Tiafoe unterstützt ThanksUSA, das nationale Junior-Tennis der USTA sowie das "Learning Network" und versteigerte signierte Sammlerstücke zugunsten der COVID-19-Hilfe. Zudem hatte Tiafoe ein eindrucksvolles Video erstellt ("Racquets Down, Hands Up") infolge der Tötung von George Floyd.

Fernando Verdasco wurde als Coach des Jahres ausgezeichnet. Der Ex-Profi ist Trainer von Andrey Rublev und hatte diesen zu seinen fünf Titeln auf der Tour geführt. Kollege Bob Brett, ehemals Trainer von Boris Becker, gewann den Tim Gullikson Career Coach Award.

