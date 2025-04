ATP Barcelona: Kann Fils gegen Alcaraz diesmal durchziehen?

Wie schon in Monte-Carlo treffen Carlos Alcaraz und Arthur Fils nun auch in Barcelona aufeinander. Der Franzose sinnt dabei auf Revanche.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.04.2025, 07:05 Uhr

© Getty Images Die Power von Arthur Fils ist beeindruckend

Eine der vielen schönen Facetten des Tennissports ist ja, dass man sich nicht nur zweimal, sondern im besten Fall sogar viel öfter begegnet. Vor zwei Jahren gab es fast wöchentlich ein sportliches Treffen zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev, der Unterhaltungswert war stets vom Allerfeinsten.

Aktuell hat sich der geneigte Fan nach der aufregenden Viertelfinal-Partie in Monte-Carlo zwischen Carlos Alcaraz und Arthur Fils vielleicht gewünscht, dass sich die beiden so schnell als möglich wiedersehen. Nun: Schneller als gleich in der Woche drauf ist nicht möglich. Aber das haben Fils und Alcaraz geschafft. Heute geht es ab 16 Uhr in Barcelona um den Finaleinzug. Und die große Frage wird sein: Kann Arthur Fils diesmal seine Chancen auch wirklich bis zum Ende nutzen?

Alcaraz gegen de Minaur der weniger Fehlerhafte

Wir erinnern uns: Im Fürstentum hatte der Franzose den ersten Satz gewonnen, führte auch im zweiten und dritten, vergab vor allem in der Endphase von Durchgang zwei mehrere ausgezeichnete Möglichkeiten. Alcaraz parierte nervenstark, sicherte sich seinen Halbfinalplatz und schließlich auch den Turniersieg in Monte-Carlo. Nicht, dass es einer Extra-Warnung über die Qualitäten von Arthur Fils gebraucht hätte, aber Carlos Alcaraz weiß spätestens seit letztem Freitag Bescheid.

Die Vorzeichen sind für die heutige Partie indes umgedreht: In Monte-Carlo hatte Fils Heimvorteil, auch wenn die Fans auch die Punkte des dort bislang seltenen Gasts Alcaraz freundlich akklamierten. In Barcelona ist der Rückhalt dagegen auf der Seite des Spaniers zu erwarten, no na. Die Form stimmt naturgemäß bei beiden. Wobei Arthur Fils am Freitag etwas ratlos die Piste Rafa Nadal verließ - Gegner Stefanos Tsitsipas musste nach nur zehn Minuten Spielzeit aufgeben.

Carlos Alcaraz dagegen spielte gegen Alex de Minaur keineswegs perfekt. Schaffte es aber doch, in den entscheidenden Phasen weniger Fehler als sein australischer Gegner zu machen. Und hier und da auch ein offensives Highlight einzustreuen. Und Carlitos hat zwei Trümpfe auf seiner Seite: Die Siegesserie in Barcelona, die bei nunmehr 13 Matches steht. UNd den Umstand, dass er auf der ATP-Tour noch nie gegen einen jüngeren Gegner verloren hat.

