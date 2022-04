ATP Belgrad: Dominic Thiem vs John Millman im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem (ATP-Nr. 54) trifft bei seinem zweiten Turnier nach seinem Comeback auf John Millman - ab ca. 12.30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky Austria und im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.04.2022, 20:11 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Laslo Djere ... ... hat den ersten Satz gegen Hamad Medjedovic nicht überraschend mit 6:4 gewonnen. Und liegt im zweiten mit einem Break vorne. Könnte also klappen mit der Anpfiffzeit um ca. 12:30 Uhr. Griaß Eich, die Madln ... ... servas, die Buam. Ja, hier seid Ihr richtig. Grundsätzlich. Aber ganz besonders natürlich, wenn es um die Beobachtung des Comebacks auf der "richtigen" ATP-Tour von Dominic Thiem geht. A wengerl Zeit haben wir noch. Dominic spielt das zweite Match des Tages auf dem Center Court. Im ersten steht es 4:3 für Medjedovic gegen Djere im ersten Satz.

© Getty Images Dominic Thiem, John Millman

Dominic Thiem ist nach seiner Corona-Erkrankung wieder fit, will beim ATP-Turnier in Belgrad wieder angreifen nach seiner langen Auszeit mit den Problemen am Handgelenk.

Ein erster Versuch beim ATP-Challenger-Turnier in Marbella vor drei Wochen verlief noch etwas angerostet, aber insofern erfolgreich, als dass das Handgelenk hielt. Nun plant der Lichtenwörther ein straffes Programm, bis zu den French Open wolle er jede Woche ein Turnier spielen, so die Ankündigung.

Gegen John Millman, seinen Auftaktgegner in Belgrad, hat Thiem bislang gute Erinnerungen: 3:0 steht es im direkten Vergleich, 2016 in Cincinnati und bei den US Open (hier in fünf Sätzen!) sowie 2018 in Hamburg siegte Thiem.

Wo kommt Dominic Thiem gegen John Millman?

Das Erstrundenmatch zwischen Dominic Thiem und John Millman ist als zweites Spiel nach 11 Uhr angesetzt. Im TV und Livestream überträgt Sky Sport Austria, im Liveticker seid ihr bei uns dabei!

