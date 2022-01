ATP: Bernard Tomic - "Ich kann Wimbledon gewinnen"

Bernard Tomic bläst - zumindest verbal - zum Angriff, während die entsprechenden Resultate noch auf sich warten lassen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.01.2022, 11:54 Uhr

© Getty Images Große Worte von Bernard Tomic - jetzt sollten aber auch mal Taten folgen

Ein schlampiges Genie mit einem Familien-Background aus der Hölle - Bernard Tomic hat, seit er 2008 mit zarten 16 Jahren zum Profi wurde, sein großes Versprechen von der genialen Karriere nie einlösen können. Mitte Dezember meldete sich der Australier mit großen Ankündigungen zurück: "Ich denke, dass ich in die Top 10 kommen kann". Das bislang beste Ranking des mittlerweile 29-Jährigen war Platz 17 zu Beginn des Jahres 2016.

Sechs Jahre später steht das Enfant terrible nur noch auf Weltranglisten-Position 257. Bei seinen drei letzten Wettbewerbsauftritten im September des Vorjahres - jeweils auf der ATP-Challenger-Tour - setzte es jeweils ausgesprochen klare Erstrunden-Niederlagen. Doch nun soll alles anders werden, die "Jugendsünden" sind vergessen, das Mindset ist auf den ganz großen Coup ausgelegt - zumindest was die verbalen Ankündigungen betrifft.

"Bevor ich in Rente gehe, werde ich es schaffen"

Bei den Australian Open hätte der erste große Schritt gemacht werden sollen, zumindest das Erreichen des Hauptfeldes wurde als erwartbares Ziel ausgegeben. Eine Corna-Infektion und eine glatte Zweisatz-Niederlage zum Auftakt der Qualifikation später bleibt der in Stuttgart geborene Rechtshänder weiterhin offensiv optimistisch.

Im Rahmen des "Happy Slams" ließ Tomic seine Fans jedenfalls folgendes wissen: "Ich kann Wimbledon gewinnen, das wissen wir alle, das weiß ich. Auf Rasen gehöre ich wahrscheinlich zu den zehn besten Spielern der Welt. Bevor ich in Rente gehe, werde ich es schaffen, das ist sicher." Große Töne vom einstigen Wunderkind - jetzt müssen also "nur noch" die Ergebnisse her.