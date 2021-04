ATP Cagliari: Hanfmann schlägt Cecchinato, Musetti ringt Evans nieder

Yannick Hanfmann und Lorenzo Musetti stehen beim ATP-250-Turnier in Cagliari im Viertelfinale.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 08.04.2021, 15:16 Uhr

© GEPA Pictures Yannick Hanfmann steht in Cagliari im Viertelfinale

Nach seinem glatten 6:0 und 6:1-Erfolg über Dennis Novak knüpfte Youngster Lorenzo Musetti gegen den topgesetzten Dan Evans im Achtelfinale umgehend an seine großartige Leistung gegen den Österreicher an. Satz eins ging mit 6:1 an den Italiener, im zweiten Durchgang drehte der Brite dann allerdings den Spieß um und gab seinerseits nur ein Game ab.

Der dritte Abschnitt gestaltete sich dann deutlich ausgeglichener, zu gewinnen vermochte ihn letztlich der 19-jährige Lokalmatador. Musetti wehrte im Tiebreak des letzten Satzes vier Matchbälle ab und bekommt es nach dem 6:1, 1:6 und 7:6 (8)-Erfolg im Viertelfinale mit John Millman oder Laslo Djere zu tun.

Zwei Deutsche im Viertelfinale

Der Deutsche Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Cagliari ebenfalls ins Viertelfinale eingezogen. Der Weltranglisten-105. bezwang den zwölf Ränge besser platzierten Italiener Marco Cecchinato mit 7:5 und 6:1. Nach 1:34 Stunden verwandelte der Karlsruher seinen ersten Matchball. In der Runde der letzten Acht trifft Hanfmann auf den Franzosen Gilles Simon oder Lorenzo Sonego (Italien).

Der Warsteiner Jan-Lennard Struff hatte auf Sardinien bereits am Mittwoch das Viertelfinale erreicht. Der 30-Jährige kämpft am Freitag gegen den Georgier Nikolos Basilashvili um den Halbfinaleinzug.

