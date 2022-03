ATP Challenger Marbella: Stan Wawrinka verliert Comeback-Match gegen Elias Ymer

Stan Wawrinka ist beim ATP-Challenger-Turnier in Marbella in der ersten Runde ausgeschieden. Der dreifache Grad-Slam-Sieger unterlag Elias Ymer in seinem ersten Match nach mehr als einjähriger Pause mit 2:6 und 4:6

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.03.2022, 16:17 Uhr

© AnyTech365 Andalucia Open Stan Wawrinka traf in seinem Comeback-Match auf Elias Ymer

von Nikolaus Fink aus Marbella

Exakt 385 Tage nach seinem bis dato letzten Auftritt in Doha feierte Stan Wawrinka sein Comeback auf der Tour. Als Ort seiner Rückkehr hatte sich der dreifache Grand-Slam-Sieger das ATP-Challenger-Turnier in Marbella ausgesucht, viel Anlaufzeit bekam Wawrinka angesichts des starken Teilnehmerfeldes allerdings nicht. Schon in Runde eins wartete mit dem Weltranglisten-131. Elias Ymer die erste echte Standortbestimmung.

Zu Beginn war Wawrinka die fehlende Matchpraxis deutlich anzumerken, Ymer schaffte gleich im ersten Aufschlagspiel des Schweizers sein erstes Break. Dem 37-Jährigen fehlte im ersten Satz sowohl auf der Vorhand- als auch auf der Rückhandseite jegliches Timing, folgerichtig ging dieser dank eines weiteren Breaks im achten Spiel an den Schweden.

Ymer dreht zweiten Satz

Zu Beginn des zweiten Durchgangs wendete sich das Blatt jedoch: Wawrinka nahm Ymer dessen erstes Servicegame ab und legte mit einem weiteren Break zum 4:1 nach. Der 25-Jährige steckte anschließend aber nicht auf und schaffte dank einiger spektakulärer Punktgewinne das Comeback zum 4:4 - und verwandelte zwei Games später seinen ersten Matchball zum 6:2 und 6:4-Erfolg.

Während Ymer im Achtelfinale auf Chun-hsin Tseng trifft, endete das Comeback-Turnier für Wawrinka mit einer Enttäuschung. Seinen nächsten Auftritt wird der 37-Jährige beim ATP-Masters-1000-Event in Monte Carlo absolvieren.

