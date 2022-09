ATP-Challenger Rennes: Dominic Thiem verliert Finale glatt

Dominic Thiem hat das Finale beim ATP-Challenger-Turnier in Rennes glatt verloren. Am Ende hieß es 3:6, 0:6 gegen den Lokalmatadoren Ugo Humbert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.09.2022, 17:50 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Nichts war's mit dem Turniersieg im französischen Rennes: Dominic Thiem hat damit seinen dritten Triumph auf Challenger-Ebene verpasst. Zwei waren es bislang, beide in 2013.

Gegen Ugo Humbert ging es am Ende ganz schnell, nach noch engerem ersten Durchgang. Hier war es ein Break, das der Franzose transportierte, Thiem indes hatte Chancen zum Rebreak, aber konnte keine nutzen, bekam vor allem im Verlaufe des Satzes nicht allzu viele gute Returns ins Spiel.

Im zweiten Durchgang dann ging es schnell, nur knapp 25 Minuten brauchte der Franzose hier. Thiem kam bei dessen Aufschlag gar nicht mehr zum Zuge, die eigene Fehlerquote indes stieg extrem an.

Humbert holte damit seinen achten Titel auf der Challenger-Tour (neben drei Stück auf ATP-Ebene). Im Liveranking macht er, die ehemalige Nummer 25, einen Sprung auf Platz 110.

Auch für Dominic Thiem, ehemals die Nummer 3 der Welt, geht es nach oben: Er wird ab morgen wieder unter den Top 200 notiert sein, steht aktuell auf Platz 182.

Insgesamt geht damit eine gemischte Woche zu Ende: Thiem mühte sich teils durch seine Matches, zeigte im Semifinale gegen Hugo Gaston allerdings auch eine tolle Leistung.

In der kommenden Woche ist Thiem beim ATP-Turnier in Metz am Start, dort trifft er zum Auftakt auf Richard Gasquet.

