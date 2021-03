ATP Dubai: Dominic Thiem enttäuscht gegen Lloyd Harris und scheidet aus

Dominic Thiem ist beim ATP-500-Event von Dubai überraschend früh gescheitert. Mit einer schwachen Performance kam der Österreicher gegen Lloyd Harris nie wirklich ins Spiel und zog mit 3:6 und 4:6 den Kürzeren. Hier könnt ihr das Match im Liveticker nachlesen!

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.03.2021, 20:14 Uhr

Dominic Thiem bekam es zum Auftakt in Dubai mit Lloyd Harris zu tun

Dominic Thiem hatte bereits im Vorfeld des ATP-500-Events von Dubai festgehalten, dass es hier keine leichten Gegner gäbe und dass insbesondere die Qualifikanten, die bereits zwei Spiele in der Wüstenstadt in den Beinen hätten, zu den unangenehmeren Auftaktherausforderungen zu zählen seien. Eine solche sollte für den österreichischen Weltranglistenvierten der Südafrikaner Lloyd Harris darstellen, welcher in der ersten Runde den Australier Christopher O´Connell besiegt hatte.

Der Vorjahressieger der US Open, der in Dubai erstmals im Kalenderjahr 2021 auf die Unterstützung aus der Box von Nicolas Massu zurückgreifen konnte, startete behäbig in sein Auftaktmatch. Im vierten Game der Partie war es folglich Lloyd Harris, welcher die ersten Breakchancen der Partie vorfinden sollten und Nummer zwei nach einem etwas übermotivierten Netzvorstoß des Österreichers per Rückhand-Passierschlag auch zu nutzen wusste.

Schwache Returnleistung von Thiem

Der Südafrikaner servierte in der Folge stark, Dominic Thiem hingegen hatte mit seiner offensiven Returnposition nicht wirklich ein adäquates Mittel gegen Harris gefunden. So war es ein stark aufschlagender Lloyd Harris, der Satz eins mit 6:3 zumachen sollte. Auch in Durchgang zwei sollte der Südafrikaner der bessere Spieler am Platz sein - bei eigenem Aufschlag war Harris unantastbar, und auch in den Aufschlagspielen Thiems setzte der Weltranglisten-81. immer wieder Duftmarken.

So auch im siebenten Spiel des zweiten Satzes: Harris holte sich die erste Breakchance des Durchgangs, Thiem wehrte per Rückhand die Linie entlang sehenswert ab. Die zweite passte dann aber, Thiem setzte eine Rückhand um Milimeter neben die Linie. Das sollte die Niederlage für Dominic Thiem besiegeln. Der 27-Jährige präsentierte sich nach wie vor enttäuschend schwach, hatte bei Aufschlag des Südafrikaners rein gar nichts auszusetzen.

Harris nun gegen Krajinovic

Lloyd Harris hingegen brachte weiterhin sein absolutes A-Game auf den Platz, servierte bärenstark und setzte immer wieder seine mächtige Rückhand in Szene. Nach knapp einer Stunde und 15 Minuten machte der Weltranglisten-81. den Sack zu und servierte zum 6:3 und 6:4-Erfolg aus.

"Ich hatte überhaupt keine Schmerzen im Fuß, ich muss mich einfach ein bisschen erholen, um wirklich frisch auf den Sand zu gehen. Offensichtlich bin ich im Moment in einer schwierigen Phase & es wäre einfach nicht das Richtige, nach Miami zu gehen", erklärte Thiem im Anschluss an seine Niederlage. "Im Moment bin ich in keiner Weise in der besten Verfassung."

Im Achtelfinale trifft Lloyd Harris nun auf Filip Krajinovic, welcher sich in zwei Sätzen gegen Alejandro Davidovich Fokina durchsetzen konnte. Dominic Thiem hingegen wird nun erstmals pausieren. Der Weltranglistenvierte wird das ATP-Masters-1000-Event in Miami auslassen und wohl erst auf Sand auf die ATP-Tour zurückkehren.

