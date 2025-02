ATP Dubai: Medvedev schlägt starken Struff erneut

Daniil Medvedev hat wie schon im Viertelfinale in Marseille nun auch in Runde eins gegen Jan-Lennard Struff gewonnen. Der Russe setzte sich mit 6:4 und 7:6 (4) durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2025, 18:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Daniil Medvedev am Dienstag in Dubai

Die Auslosung für Jan-Lennard Struff war denkbar schwierig. Der deutsche Davis-Cup-Spieler musste in Dubai nämlich gleich gegen Daniil Medvedev, die Nummer eins des 500ers, ran. Und obwohl Struff deutlich näher an einem Sieg dran war als vor wenigen Wochen in Marseille, verlor er am Ende doch mit 4:6 und 6:7 (4).

Struff agierte extrem offensiv, aber Medvedev wusste immer wieder mit fantastischen Passierschlägen zu kontern. Im Tiebreak führte der Russe schon mit 6:1, Struff konnte noch drei Matchbälle abwehren. Und selbst beim allerletzten Punkt hatte der Außenseiter eigentlich noch eine Chance. In Runde zwei trifft Medvedev auf den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard.

Im Head-to-Head mit Struff stellte der US-Open-Champion von 2021 mit diesem Sieg auf 8:1.

Dimitrov muss erneut aufgeben

In der unteren Tableau-Hälfte gab es ein regelrechtes Favoritensterben. Denn mit Alex de Minaur und Andrey Rublev mussten sich die Nummern zwei und drei verabschieden. Und auch Arthur Fils, die Nummer acht in Dubai. De Minaur musste sich Marin Cilic ebenso in drei Sätzen geschlagen geben wie Rublev dem französischen Qualifikanten Quentin Halys.

Weiterhin große Probleme mit seinem Körper hat Grigor Dimitrov. Der Bulgare musste beim Stand von 0:6 gegen Christopher O´Connell erneut aufgeben.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai